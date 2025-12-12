CISNS.-Cantabria exige a Sanidad que retire o renegocie el proyecto de Estatuto Marco y acabe con las huelgas médicas

Archivo - El consejero de Salud, César Pascual - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El consejero cántabro de Salud, César Pascual, ha exigido al Ministerio de Sanidad que retire o renegocie el proyecto de Estatuto Marco, que no satisface a nadie y que solo ha conseguido crear crispación y enfrentamiento" y acabe con las huelgas de médicos, como la que ha tenido lugar desde el martes 9 y hasta este viernes 12.

El consejero de Salud, César Pascual, ha lamentado hoy, al término del Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), la "cerrazón" del Ministerio de Sanidad y ha pedido un cambio de postura del departamento que dirige Mónica García.

"Al igual que todos los sindicatos, todas las comunidades autónomas estamos en contra de un documento que no vale, porque, como ya he reiterado en múltiples ocasiones, no resuelve ninguno de los problemas reales del sistema sanitario, ya que no aborda la falta de personal, ni las necesarias mejoras en las condiciones laborales de los profesionales, o la financiación estable que el Sistema Nacional de Salud necesita", ha sostenido Pascual.

En su opinión, este Estatuto Marco solo sirve para provocar el "enorme daño" que están ocasionando las huelgas contra el Ministerio, "cuyo peaje están pagando todos los ciudadanos". Una situación "intolerable", ha calificado.

Además, ha censurado que el CISNS de este viernes ha sido de "mero trámite", con asuntos de gestión ordinaria, que "sorpresivamente" no incluían en el orden del día abordar los motivos de la huelga de cuatro días de la profesión médica, "y que, parece ser, que no van a ser ni los primeros ni los últimos".

Han tenido que ser las comunidades autónomas las que, en ruegos y preguntas, han conminado a la ministra a tratar este tema, ha apostillado Pascual.

También ha referido que durante el debate "ha quedado claro que todas las comunidades autónomas pedimos al Ministerio que reconsidere su postura, que actúe "rápido y bien para acabar con las huelgas, que aventuran un enero terrible para el ámbito sanitario, y que deje de echar la pelota al tejado de las comunidades autónomas".

"No puede pretender que seamos las comunidades autónomas las que estemos continuamente apagando sus fuegos porque somos el mejor ejemplo de que es posible negociar con buenos resultados para todos", lo que requiere "voluntad de diálogo, consenso y rigor", ha concluido el consejero cántabro.