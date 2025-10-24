Baleares acusa al Gobierno de "intentar sacar rédito político" de los cribados de cáncer de mama

Archivo - La consellera de Salud del Govern balear, Manuela García. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salud del Govern balear, Manuela García, ha acusado al Ministerio de Sanidad de "intentar sacar rédito político" de los cribados de cáncer de mama.

Así lo ha dicho la consellera balear después de abandonar, junto con los consejeros del ramo de las comunidades gobernadas por el PP, el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) celebrado este viernes en Zaragoza.

"La gota que ha colmado el vaso ha sido su actitud --de la ministra de Sanidad, Mónica García-- en relación a los cribados de cáncer de mama", ha criticado la consellera, lamentado que "en lugar de apoyar y reconocer el desarrollo de los cribados ha intentado sacar rédito político" de un asunto que, a su parecer, debería unir a todas las instituciones "en un mensaje único".

Igualmente, ha subrayado que Baleares no ha ocultado datos de cribado ni se ha negado a compartirlos. Sin embargo, ha argumentado, "no existe ningún documento del Ministerio que regule la evaluación de estos programas".

La consellera ha cargado también contra el Ministerio por la "denegación" por parte del Gobierno de los fondos destinados a las comunidades autónomas para, entre otros objetivos, los sistemas de vigilancia del cáncer.

"La situación, además, ha alcanzado un nivel de gravedad muy importante al conocer de boca del director general de Salud Pública del Ministerio la denegación", ha subrayado.

Finalmente, ha apuntado que la ministra de Sanidad ha comenzado el pleno explicando que se trataría el tema del cribado de cáncer cuando "realmente no había ningún punto en el Consejo Interterritorial que estuviese relacionado con el cribado".