El Círculo de la Sanidad exige retirar el Anteproyecto de Ley para limitar la colaboración público-privada

Archivo - El presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente. - CÍRCULO DE LA SANIDAD - Archivo

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Círculo de la Sanidad ha exigido la "retirada inmediata" del Anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS), que busca limitar la colaboración público-privada, y ha reclamado firmar un Pacto Nacional para afrontar los actuales y futuros desafíos sanitarios y cumplir con los objetivos de salud de la población.

La entidad ha expresado en un comunicado su rechazo al Anteproyecto de Ley, aprobado por el Consejo de Ministros en febrero, y ha llamado "a la cordura institucional y política" para iniciar un diálogo con todos los agentes sanitarios que derive en una "profunda auditoría de recursos" y la firma del acuerdo de Estado propuesto.

De este modo, ha subrayado su fuerte compromiso con una colaboración público-privada transparente, eficiente, con rendición de cuentas y mecanismos de vigilancia, que regulen las interacciones entre organismos públicos y privados, sin abuso de ninguna de las partes.

Para el Círculo, limitar la contribución de la sanidad privada a la gestión de recursos y servicios del SNS y revertir los contratos de colaboración público-privada sin ofrecer una alternativa de recursos públicos que permita cubrir la actual y futura demanda de servicios, supondrá un "importante varapalo" para la sostenibilidad y equidad del sistema, así como un "retroceso" en la calidad de la atención sanitaria al paciente.

También ha insistido en que los acuerdos de colaboración público-privada vigentes no se limitan a contadas concesiones hospitalarias de gestión privada o a la concertación de determinadas cirugías y pruebas diagnósticas para aliviar listas de espera. "Además de aportar recursos indispensables al sistema sanitario público para la atención de pacientes, la industria sanitaria privada es la principal fuente de financiación y soporte táctico en cuestiones como la renovación del equipamiento tecnológico, el mantenimiento de hospitales, la automatización de almacenes y plantas, la prestación directa de servicios a pacientes o la formación médica continua", ha detallado el presidente del Círculo de la Sanidad, Ángel Puente.

En este sentido, desde la entidad han subrayado que se debe seguir ampliando la financiación pública, destinándola a reforzar la dotación tecnológica y de alta complejidad, junto a mejoras en procedimientos, organización, productividad y eficiencia.

"Seguimos sin Presupuestos Generales del Estado, sin un compromiso para la revisión de precios en contratos de largo alcance y con un IVA del 21 por ciento en la mayor parte de los productos sanitarios. Más inversión, sin precisión quirúrgica, y sin reformas profundas en el sistema sanitario, ya no es una opción sostenible", ha remachado Ángel Puente.