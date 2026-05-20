Cigudosa atribuye la finalización de contratos en el CNIO a la "dejación de funciones" de la antigua gerencia

Archivo - Imagen de la fachada del CNIO. - LAURA M. LOMBARDÍA / CNIO - Archivo

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, ha atribuido la finalización de los contratos de varios trabajadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) a la "dejación de funciones" de la antigua gerencia del centro, al asegurar que no se solicitó la tasa de reposición de empleados.

"Lo que condiciona la política de personal del centro es la tasa de reposición, que de por sí ya supone una limitación, pero mucho más si no se solicita. Y eso había dejado de hacerse durante los dos últimos años. Es una de las cuestiones que ha aflorado precisamente a raíz de la investigación que está llevando a cabo este Ministerio", ha señalado Cigudosa este miércoles durante la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Congreso.

Así se ha mostrado después de que la diputada del PP María Torres haya acusado al Gobierno de la pérdida de 20 puestos de trabajo en el CNIO, tal y como ha denunciado la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF).

En este sentido, el secretario de Estado ha asegurado que esta situación "ya se ha solucionado" y ha afirmado que el nuevo proceso de contratación se ajustará "escrupulosamente" a la ley, aunque ha advertido de que estos procedimientos "requieren tiempo".

Por otra parte, Cigudosa ha pedido "coherencia" a la diputada del PP tras las acusaciones por los despidos. "No puede ser que, cuando surgen dudas sobre la legalidad de las contrataciones o sobre las personas que están prestando esos servicios, con una mano se reclame una actuación contundente y con la otra se critique que se haya cesado a alguien", ha señalado.

"Si existen dudas sobre la contratación, lo primero que aconseja el criterio de prudencia es preservar la legalidad y evitar quebrantos mayores hasta que la situación sea clara", ha añadido.

REUNIÓN CON EL COMITÉ DE EMPRESA DEL CNIO

Tras ello, Cigudosa ha anunciado que la secretaria general de Investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Eva Ortega, se reunirá próximamente con el Comité de Empresa del CNIO. En este sentido, ha asegurado que él está dispuesto a reunirse "con quien haga falta", aunque ha precisado que ese encuentro se celebrará una vez concluya la reunión prevista con la secretaria general.

En esta línea, ha asegurado que CNIO "va a seguir siendo el principal centro de investigación oncológica en España". "Si se ha administrado mal, si se ha destinado un solo euro del cáncer a otra cosa, los tribunales nos dirán que es así. Pero esto no tiene nada que ver con los laboratorios, con la actividad científica y los descubrimientos que se realizan", ha apuntado.

"LA SALIDA DE LOS PATRONOS NO AFECTA AL PRESUPUESTO DEL CNIO"

Por otra parte, el diputado del PP Pablo Pérez ha acusado al Ministerio de provocar la salida de los patronos privados del CNIO. En este sentido, Cruz ha explicado que esta decisión no afecta al presupuesto ordinario del Centro.

"Además, la relación ha sido estupenda y sigue siéndolo. Nos han explicado su salida y nos han asegurado claramente que se trata de una decisión temporal que puede revertirse, porque siguen confiando plenamente en los investigadores del centro. Sinceramente, no es un asunto que me preocupe", ha afirmado.

Asimismo, Cruz ha negado que exista una fuga de talento en el CNIO. "La gente del CNIO no se va. En 2023 tenía 169 investigadores, en 2024 contaba con 177 y en 2025 tiene 167. Por tanto, no existe esa fuga de talento", ha asegurado.

En la misma línea, ha subrayado que el CNIO obtuvo 16,7 millones de euros en financiación competitiva en 2023, cifra que aumentó hasta los 24,3 millones en 2024 y se situó en 22,7 millones en 2025. "Por tanto, la parte científica del CNIO debe quedar al margen de los cálculos políticos, porque es el principal centro de investigación de España", ha concluido.