La CIG rechaza el texto acordado entre Sanidad y sindicatos para el nuevo Estatuto Marco, sin cambios "sustanciales"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

CIG-Saúde ha expresado este lunes su rechazo al nuevo Estatuto Marco aprobado este lunes entre el Ministerio y las restantes fuerzas sindicales del ámbito de negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF). Lamentan que el Ministerio se haya negado a introducir las modificaciones "sustanciales" que solicitaban y consideran que no cumple con los objetivos marcados por el sindicato.

En un comunicado detallan algunos aspectos de controversia. Así, en lo que respecta a la jubilación, el nuevo Estatuto recoge la jubilación parcial "pero sin garantizar su aplicación" y la jubilación anticipada queda "supeditada" a futuros cambios legales "dependientes de la voluntad de otros ministerios y a una futura negociación de los coeficientes reductores".

"Es inaceptable dejar en el aire la jubilación parcial y anticipada, que es una deuda histórica para el personal de la sanidad pública", afirman.

En relación con la clasificación profesional, la CIG valora "positivamente" el resultado de la negociación en el plano administrativo, pero rechaza "rotundamente" que esta no vaya acompañada de mejoras retributivas.

Censuran que la ministra haya vuelto a posponer la cuestión de las retribuciones "a un hipotético acuerdo futuro" que debería ser ratificado además por el Gobierno, "sin fechas ni garantías sobre su aplicación". "Esta propuesta es inaceptable, ya que supondría un simple cambio de nomenclatura sin efectos reales para el personal", insisten.

En cuanto al personal de investigación, la central sindical ha señalado que presentaron una "amplia" batería de propuestas que finalmente no fueron recogidas en el texto.

Por último, destacan que la regulación de la jornada laboral continúa siendo "confusa" y, pese a que se recogen propuestas que mejoran la regulación básica, siguen quedando aspectos que "no responden a las demandas de los profesionales, como las guardias localizadas que continúan sin tener impacto ni en la jornada ni en los descansos del personal, dejando esta cuestión para futuras negociacioens en las mesas sectoriales, pero sin establecer criterios mínimos comunes".

NUEVO ESTATUTO MARCO

El Ministerio de Sanidad y las organizaciones sindicales del Ámbito de Negociación (SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF) llegaban a un acuerdo este lunes para aprobar el texto del anteproyecto de ley del Estatuto Marco, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria.

"Hoy hemos firmado el acuerdo para el nuevo Estatuto Marco. Han sido muchas reuniones y un texto muy complejo que llevaba sin renovarse 22 años", ha celebrado la ministra de Sanidad, Mónica García, que confirmaba además que finalmente en el acuerdo no está el sindicato CIG-Saúde.

Durante una rueda de prensa junto a los representantes de las organizaciones sindicales, la ministra ha subrayado que es el acuerdo "más amplio" alcanzado nunca para un estatuto de estas características en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Ahora, el documento pasará en primera vuelta al Consejo de Ministros, que autorizará el inicio formal de su tramitación. A partir de ese momento, se solicitarán los informes preceptivos a los ministerios con competencias afectadas, entre ellos Hacienda, Economía, Función Pública y Seguridad Social, y se analizará en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE).

Posteriormente, será aprobado en segunda vuelta por el Consejo de Ministros y remitido al Congreso de los Diputados para su tramitación legislativa. En este contexto, García espera que se pueda conseguir la aprobación del Estatuto Marco antes de que acabe la actual legislatura.

CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Y GUARDIAS DE 17 HORAS

Las mejoras recogidas en el nuevo Estatuto Marco afectan a aspectos laborales, como los derechos del personal, la clasificación profesional, la jornada de trabajo, el acceso al empleo, la jubilación anticipada y parcial, la conciliación o la salud laboral, entre otras materias.

En cuanto al reconocimiento salarial ligado al nuevo modelo de clasificación profesional, los dirigentes sindicales han detallado que, como se recoge en el texto de la norma, se abrirá un proceso específico de negociación para la definición y desarrollo del nuevo marco retributivo que tomará como referencia inicial las propuestas de los sindicatos firmantes, ya expuesto al Ministerio en las diferentes reuniones de la mesa del Ámbito.

Para ello, se establecerá una correspondencia entre los niveles de clasificación y los niveles retributivos de modo que no se mantengan estructuras "obsoletas", estructurando las nuevas retribuciones básicas en función del grupo de clasificación correspondiente a cada nivel de titulación académica y especialización, así como en función del nivel de responsabilidad asumido.

El proceso negociador se desarrollará de forma paralela a los tramites en curso de la norma y deberá finalizar antes de que finalice la tramitación parlamentaria, garantizado así su aprobación y efectiva aplicación en el SNS.

"Se necesita el compromiso del resto de ministerios implicados, fundamentalmente Hacienda, y queremos que la negociación del modelo retributivo, al que hemos condicionado nuestro apoyo a este anteproyecto de ley, se inicie ya, pues ya vamos tarde", ha señalado la presidenta de SATSE, Laura Villaseñor.

Además, el Estatuto reconoce el derecho al acceso voluntario a la jubilación parcial; la jornada laboral de 35 horas semanales, y la mejora de la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

En cuanto a las guardias que hace el personal sometido a este régimen dentro del SNS, el Estatuto Marco las limita a un máximo de 17 horas seguidas, eliminando la posibilidad de extenderlas a 24 horas salvo por consentimiento voluntario, y reduce la jornada semanal máxima a 45 horas para quienes realicen guardias.

Respecto al acceso a un empleo digno y de calidad, se contempla que los procesos de selección del personal estatutario fijo se realicen con una frecuencia al menos bienal, resolviéndose en un plazo máximo de 18 meses.

"Interpelamos a esta ministra para que lidere este proyecto, para lo cual será necesaria una acción de gobierno contando con otros ministerios", ha apuntado el presidente del sector nacional de Sanidad de CSIF, Fernando Hontangas.

NO HABRÁ MÁS REUNIONES CON LOS SINDICATOS MÉDICOS

EL acuerdo alcanzado no cuenta con la aprobación de los sindicatos médicos que recientemente han convocado una semana de huelga al mes, desde el 16 de febrero, para reclamar un Estatuto Marco propio. Al ser preguntada, García ha mostrado su "máximo" respeto por las movilizaciones y ha descartado mantener nuevas reuniones con estos sindicatos.

"Nos hemos reunido más de 20 veces con los diferentes comités de huelga, más de 20 veces, o sea que también ha habido diálogo por esa parte. Además, todas sus reivindicaciones están recogidas en un capítulo propio, que no es un Estatuto propio como reclaman, pero es un capítulo propio", ha argumentado García.

Tras ello, ha sugerido a los sindicatos que pueden ir al Congreso de los Diputados a presentar su Estatuto Marco propio o negociar con las comunidades autónomas. "Quiero recordar que hay una comunidad que es Asturias que ya ha negociado con su sindicato médico poner a día de hoy en marcha todas las reivindicaciones que están en el Estatuto Marco antes de que incluso de que se apruebe", ha añadido.

Al hilo, García ha lamentado los intentos de "deslegitimación" que ha sufrido la mesa del Ámbito de Negociación durante los últimos años: "Que está constituida de manera democrática a pesar de los bulos".