Ciencia impulsa el Nodo Nacional de Datos en Cáncer para facilitar la cooperación entre investigadores

Imagen de archivo de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha anunciado este miércoles la creación del Nodo Nacional de Datos en Cáncer, que busca facilitar la cooperación entre la comunidad científica, a través de la puesta en común del conocimiento que genere, para acelerar la investigación oncológica.

La iniciativa, que está en sus fases iniciales, se enmarca en la Infraestructura IMPaCT de Medicina de Precisión que se desarrolla desde el Programa de Ciencia de Datos (IMPaCT-Data) y está liderada conjuntamente por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), el área de Cáncer del Centro de Investigación Biomédica en Red (CIBER-ISCIII) y el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS).

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha resaltado que el Nodo Nacional de Datos en Cáncer es un "paso adelante" para "conectar" el conocimiento que generan los investigadores y facilitar "que se traduzca en nuevos avances". "Ponemos los datos y las capacidades de la ciencia pública al servicio de la investigación", ha subrayado.

Ciencia ha detallado en un comunicado que, aunque los datos generados en el marco de consorcios y proyectos de investigación suelen compartirse entre la comunidad científica participante, los modelos de acceso, estándares y herramientas que se utilizan para ello no son siempre homogéneos.

El Nodo Nacional de Datos en Cáncer busca sortear estas diferencias y facilitar el uso y la reutilización de estos datos, mediante estándares que favorezcan su interoperabilidad. Para ello, se aplicarán los principios FAIR (Localizables, Accesibles, Interoperables y Reutilizables, por sus siglas en inglés) tanto a los datos como al 'software' necesario para analizarlos.

ACCESO RÁPIDO A DATOS Y HERRAMIENTAS

El Nodo permitirá que la comunidad investigadora pueda acceder de forma rápida y ágil a grandes catálogos de datos y herramientas de computación para su análisis, generando un espacio común de acceso para todos los agentes del ecosistema de investigación en cáncer.

Al mismo tiempo, se garantiza un entorno seguro para el manejo de los datos de la investigación, desarrollo e investigación (I+D+i) oncológica, reuniendo y sumando el talento y los recursos de diferentes estructuras biomédicas y sanitarias del país.

En este sentido, se espera que todos los actores de la comunidad investigadora en cáncer, como centros de investigación, hospitales, proyectos nacionales e internacionales, administraciones, organizaciones de apoyo a pacientes y familiares, se incorporen de forma progresiva al Nodo, que también facilitará la integración del conocimiento generado por proyectos ya existentes y por otras iniciativas que se pongan en marcha.

Según han destacado desde el Ministerio, el nodo español tiene la ventaja de ser "uno de los más ricos y diversos", al contar para su coordinación con un grupo de "organizaciones de excelencia científica y capacidades altamente complementarias".

Ciencia ha hecho hincapié en que el acceso coordinado a los datos permitirá acelerar el posible descubrimiento de nuevos tratamientos y, en última instancia, contribuir a mejorar la calidad de vida de los pacientes y su entorno.

A través del Nodo, Ciencia busca alinear el ecosistema español con la Unión Europea (UE) en el contexto del Espacio Europeo de Datos de Salud. El concepto de Nodo de Datos surge en el proyecto EOSC4Cancer, coordinado desde el BSC y con la participación de más de 20 organizaciones europeas, y desarrollado con la participación de distintos actores como el CIBER de Oncología o el CNIO, entre otras organizaciones.