Ciencia y el Fondo Europeo de Inversiones destinan 30 millones de euros a un fondo para salud infantil

Firma del acuerdo. - MINISTERIO DE CIENCIA

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) destinarán de forma conjunta 30 millones de euros al fondo Montana Children's Health, gestionado por Ship2B Ventures, que busca invertir en proyectos sobre salud infantil.

Según ha detallado el Ministerio este viernes, la firma del acuerdo se produjo el pasado 16 de enero en Madrid y estuvo presidida por la secretaria general de Innovación del MICIU y presidenta de CDTI, Teresa Riesgo, y el director de Inversiones del FEI, Marco Marrone.

El fondo Montana prevé realizar unas 15 inversiones en 'startups' europeas de etapa temprana, con una estrategia basada en la prevención, el desarrollo de terapias y la mejora de la calidad de la vida pediátrica. De este modo, pretende equilibrar la financiación en el sector sanitario infantil, tradicionalmente inferior al peso demográfico de la población pediátrica.

Los proyectos a los que irá destinada la inversión estarán relacionados con la aplicación de tecnologías de vanguardia para prevenir enfermedades, el desarrollo de nuevas terapias y la mejora de la calidad de vida de los niños, poniendo en el centro las soluciones con impacto clínico, social y económico a largo plazo.

PROGRAMA 'INNVIERTE DEEP-TECH & TECH-TRANSFER'

Esta es la primera operación del programa 'Innvierte Deep-Tech & Tech-Transfer', una herramienta que busca movilizar capital público y privado en proyectos de alto riesgo y retorno potencial y que está dotado con un total de 353 millones de euros. De esta cuantía, el MICIU aporta 300 millones, a través de Innvierte, mientras que los 53 millones restantes son del Fondo Europeo de Inversiones.

Este programa respalda la fase más crítica de los proyectos de innovación, conocida como 'valle de la muerte', que corresponde con los primeros meses. Este empuje inicial favorece la validación de principios científicos, el prototipado y las pruebas de concepto en entornos de laboratorio, facilitando el acceso posterior a rondas de crecimiento y la creación de 'spin-offs' con potencial de escalado internacional.

Con ello, el MICIU busca impulsar la innovación española en fases tempranas reforzando la cadena de valor y la transferencia desde universidades y centros de I+D hasta el mercado y convirtiendo la investigación española en soluciones de alto valor añadido y a España en un destino atractivo para fondos especializados.