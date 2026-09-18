Ciencia destina más de 75 millones de euros a cerca de 400 proyectos de investigación en salud

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 15 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha anunciado este viernes la publicación de la resolución provisional de la convocatoria de proyectos de Investigación (PI), en la que se destinan 75,2 millones de euros para 399 proyectos de investigación en salud.

"La investigación en salud es una prioridad para el Gobierno de España", ha destacado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, quien ha afirmado que "detrás de cada proyecto hay conocimiento, talento y nuevas oportunidades para mejorar la vida de las personas".

Según ha detallado el ministerio en un comunicado, el objetivo de estas ayudas es impulsar investigaciones sobre múltiples áreas biomédicas, facilitando nuevos conocimientos sobre prevención, diagnóstico, tratamiento y cuidados de diferentes enfermedades.

La resolución provisional puede consultarse en la sede electrónica del ISCIII, junto a la relación de proyectos financiables y no financiables. El plazo para presentar alegaciones es de 10 días hábiles desde el día siguiente al de la publicación, y abarca del 17 al 30 de septiembre, ambos incluidos.

A esta resolución provisional, enmarcada en la Acción Estratégica en Salud (AES), se suman otras resoluciones publicadas antes de verano, que destinan 45 millones de euros para 338 contratos de personal y otros proyectos de investigación.

NUEVAS RESOLUCIONES EN LOS PRÓXIMOS MESES

Desde Ciencia han señalado que la AES 2026 se completará en los próximos meses con las resoluciones provisionales de las convocatorias correspondientes a Contratos Predoctorales de Formación en Investigación en Salud (PFIS), Contratos para doctorados IIS-empresa en Ciencias y Tecnologías de la Salud (i-PFIS) y Proyectos de Colaboración Internacional (AC).

Con todo ello, se prevé destinar más de 152 millones de euros para fomentar la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) en salud en España. El Ministerio ha concretado que se trata, en exclusiva, de fondos públicos estatales, lo que permite consolidar la apuesta por la ciencia que, desde 2018, ha permitido incrementar casi en un 40 por ciento la inversión de la AES.

Además, se sumarán 80 millones de euros de otras dos convocatorias vinculadas a la AES; en particular, Plataformas ISCIII de apoyo a la I+D+I en Biomedicina y Ciencias de la Salud, y subvenciones para la Infraestructura IMPaCT de Medicina de Precisión. Con esto, la inversión total llegaría al menos a los 232 millones de euros.