Ciencia destina más de 45 millones de euros en ayudas y contratos para la investigación en salud

Archivo - La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el reparto de 2. - Isa Saiz - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), ha publicado las resoluciones provisionales de once convocatorias de la Acción Estratégica en Salud (AES), la principal herramienta para financiar la investigación biomédica y sanitaria en España, en las que se destinan 45,3 millones de euros para un total de 242 contratos de personal investigador y 96 ayudas a la I+D+I en salud.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha asegurado que "desde 2018 la apuesta del Gobierno de España por la investigación en salud ha permitido incrementar casi en un 40% la inversión de la AES". Estas ayudas y contratos, que se conceden anualmente a centros de investigación y comunidad científica, permitirán seguir impulsando la generación de conocimiento en biomedicina por todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Así, se destinan 3,6 millones de euros a 38 contratos Sara Borrell; 4,9 millones a 76 contratos Río Hortega; 7,7 millones a 25 contratos Miguel Servet; 6,1 millones a 25 contratos Juan Rodés; 3,4 millones a 67 contratos de Intensificación de la actividad investigadora en el SNS; 240.000 euros a cuatro contratos de técnicos bioinformáticos; 560.000 euros a siete contratos de gestión en investigación en salud en los IIS; 110.000 euros a ocho ayudas de movilidad M-BAE; 960.000 euros a 52 ayudas de movilidad M-AES; 13,8 millones a 16 proyectos de Investigación Clínica Independiente; y 3,8 millones a 20 proyectos de Desarrollo Tecnológico en Salud.

Además, durante el segundo semestre del año se resolverán otras convocatorias de la Acción Estratégica en Salud (AES) del ISCIII, entre ellas las de contratos predoctorales de formación en investigación en salud, proyectos de I+D+I en salud y proyectos de colaboración internacional.

En conjunto, la AES-ISCIII prevé destinar en 2026 más de 152 millones de euros de fondos públicos estatales a impulsar la I+D+I en salud en España, una cifra que podría incrementarse en otros 40 millones de euros adicionales.