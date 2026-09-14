Chile, primer país de Sudamérica en eliminar la rabia transmitida por perros como problema de salud pública

Archivo - Niñera de mascotas y perros en el paseo - SVETIKD/ ISTOCK - Archivo

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Chile se ha convertido en el primer país de Sudamérica en recibir la validación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) por haber eliminado la rabia transmitida por perros como problema de salud pública; e reconocimiento pone de relieve más de 50 años de avances sin un caso humano de rabia y confirma la capacidad del país para prevenir que la transmisión reaparezca.

"Felicito al Gobierno y al pueblo de Chile por este logro histórico", declara el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. "Esta validación refleja décadas de compromiso con la protección de las comunidades frente a la rabia y demuestra el impacto de una inversión sostenida en salud pública. El éxito de Chile ofrece valiosas lecciones a los países que trabajan para acabar con las muertes humanas por esta enfermedad prevenible", afirma.

El reconocimiento refleja más de cinco décadas de esfuerzos nacionales sostenidos para interrumpir la transmisión de la rabia transmitida por perros y mantener ese logro mediante la vacunación de perros, la vigilancia y el acceso oportuno a la profilaxis posexposición.

"El logro de Chile es un testimonio de lo que puede conseguir la cooperación regional sostenida cuando los países invierten en vacunación, vigilancia y acceso a la atención", señala el doctor Jarbas Barbosa, director regional de la OMS para las Américas y director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).

"Demuestra que eliminar la rabia transmitida por perros no solo es posible, sino también alcanzable y sostenible cuando los países trabajan entre sectores y mantienen los sistemas necesarios para proteger a las personas y los animales", añade.

MÁS DE CINCO DÉCADAS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA

La rabia es una enfermedad vírica que es casi siempre mortal una vez que aparecen los síntomas clínicos. Sin embargo, la rabia humana transmitida por perros puede prevenirse mediante la vacunación, una vigilancia eficaz y el acceso oportuno a la profilaxis posexposición.

El último caso registrado en Chile de rabia humana transmitida por perros se produjo en 1972. El logro fue posible gracias a los esfuerzos nacionales sostenidos para combatir la enfermedad mediante la administración oportuna de la vacuna a las personas potencialmente expuestas al virus de la rabia, normalmente a través de mordeduras, arañazos o contacto con la saliva de perros infectados o sospechosos de estar infectados.