El CGE impulsa la investigación a través de la IV edición de becas para enfermeras que cursan el doctorado

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería lanza su cuarto programa de ayudas para enfermeras en periodo de doctorando y realización de tesis -con un presupuesto de más de 225.000 euros- con el objetivo de apoyar la investigación y aumentar el contenido científico.

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el 8 de septiembre hasta el 15 de noviembre de 2025. La solicitud se cumplimentará de forma online a través de un formulario público en la web del CGE.

Los perceptores de estas ayudas podrán dedicar los fondos a la adquisición de herramientas necesarias para la investigación, los gastos de matrículas, el acceso a motores de búsquedas bibliográficas o artículos de pago, el acceso a métodos y análisis estadísticos, traducción a otros idiomas o facilitar la publicación en revistas de impacto.

"Resulta fundamental apostar por la generación y transferencia del conocimiento enfermero a través de la formación y la investigación. En la actualidad, las enfermeras se encuentran con multitud de obstáculos de carácter económico y social para generar conocimiento, divulgarlo y compartirlo con la comunidad científica. Solo con su esfuerzo es posible generar evidencia, por ello, ayudarles es imprescindible", afirma Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

"Mediante este programa de ayudas pretendemos avanzar -con criterios científicos- en los cuidados de la población. Es una de las apuestas más firmes de nuestra organización, un compromiso irrenunciable", añade.

El plazo de presentación de solicitudes se abre el día 8 de septiembre y permanecerá disponible hasta el próximo 15 de noviembre de 2025 para que las enfermeras que lo deseen envíen cumplimentado el formulario online junto con la documentación requerida en el mismo. El formulario está disponible en el enlace 'https://www.consejogeneralenfermeria.org/component/jdownload...'.

"Queremos alcanzar el máximo nivel de excelencia en la enfermería para así seguir aumentando el conocimiento basado en la evidencia científica, y eso viene por apostar por la formación de nuestras enfermeras y la labor de investigación que realizan como motor de cambio", concluye el presidente de las más de 353.000 enfermeras y enfermeros de España.