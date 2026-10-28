El CGE envía sus condolencias y se pone a disposición de las autoridades por el accidente ferroviario

Archivo - Imagen del presidente del CGE, Florentino Pérez Raya. - CGE - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha expresado su "consternación" por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), transmitido sus condolencias a familiares, amigos y conocidos de las víctimas y heridos, puesto a disposición de las autoridades estatales y autonómicas para colaborar de forma estrecha en esta catástrofe.

"Trasladamos nuestro más profundo pésame a los familiares y seres queridos de las víctimas del trágico accidente ferroviario en Urda. El esfuerzo de los servicios de emergencias y, en especial, de las enfermeras que están atendiendo a las víctimas, está siendo encomiable, a pesar de las numerosas dificultades", expresa el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya.

"En un día tan triste como el de hoy, queremos estar al lado de las víctimas, de sus seres queridos y también de todos los equipos de emergencia y sanitarios que se han desplazado desde el primer minuto al lugar de los hechos y que trabajan sin descanso. Las enfermeras siempre estaremos para cuidar, acompañar y ayudar a toda la población y mucho más en momentos tan dolorosos como este", sigue Pérez Raya.

Ante esta tragedia, el Consejo General de Enfermería ha decidido suspender la celebración de sus IV Premios Nacionales de Enfermería, prevista para esta tarde, como muestra de respeto y solidaridad con las víctimas, heridos y familiares.