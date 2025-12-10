El CGE destina 5,8 millones a formación, investigación, desarrollo profesional y visibilidad en sus presupuestos de 2026

Archivo - Enfermera. - GORODENKOFF/ ISTOCK - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha destinado 5,8 millones de euros, un tercio de su presupuesto total, a áreas clave como la formación, la investigación, el desarrollo de la profesión y la visibilidad de la profesión, a falta de la aprobación de estas estimaciones monetarias en la Asamblea del próximo 16 de diciembre.

Según ha informado el CGE en un comunicado, estos presupuestos participativos se han diseñado en colaboración con una comisión integrada por presidentes de 16 Colegios de Enfermería y resultan los "más ambiciosos" de la historia en materia de impulso de la formación, la investigación enfermera y el desarrollo profesional en todos los colegios de Enfermería de España.

En lo que tiene que ver con estas tres áreas, el CGE ha precisado que las partidas para 2026 son las mayores de su historia y se presupuestan en un montante de 4,7 millones de euros, frente a los 3,5 millones del 2025, lo que supone un incremento del 34,3 por ciento.

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha destacado que estos presupuestos "son fruto de un modelo de gestión responsable y sensato, que ha eliminado gastos superfluos para sanear la situación financiera de la organización y concentrar los recursos en el desarrollo profesional de nuestros colegios y sus colegiados".

Además, ha comentado que esta gestión de recursos económicos ha permitido al Consejo General crear el Fondo Extraordinario de Potenciación Profesional y Colegial, a la que destina una dotación de un millón de euros que servirán para financiar "numerosos proyectos".

"Hoy seguimos contando con un modelo económico transparente, auditado y plenamente alineado con las necesidades reales de los colegios y de las enfermeras", ha añadido Pérez Raya. Cabe destacar que el modelo de gestión implantado por el actual equipo directivo ha sido reconocido por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con una puntuación que vuelve a superar el 9 sobre 10.

FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, DESARROLLO

En los nuevos presupuestos, el CGE refuerza su estrategia para el progreso de la profesión y la mejora de las condiciones laborales y formativas de las enfermeras en España, con un incremento del 35 por ciento en la partida destinada a formación, que pasa de 690.000 euros en 2025 a 930.000 euros en 2026, incluyendo un programa especial para enfermeras que quieran ser especialistas.

A lo largo de 2025, el CGE ha formado a 35.000 profesionales, una cifra que se eleva a casi 240.000 enfermeras y enfermeros desde 2020. Para el Consejo, esta apuesta sostenida responde a uno de los pilares de la entidad, garantizar una mejora continua de competencias a través de los colegios, con una formación continuada, accesible y orientada a las necesidades reales de la profesión.

Respecto a la cuantía dedicada a ayudas a la investigación enfermera y al desarrollo profesional, estas aumentan un 6,3 por ciento en 2026, hasta alcanzar los 3.053.000 euros. La partida destinada a ayudas directas para proyectos de investigación de los colegios provinciales pasa de 750.000 a 1.000.000 de euros, un incremento del 33 por ciento respecto al ejercicio anterior que buscará impulsar estudios propios, convocatorias competitivas y líneas de investigación en consonancia con las demandas de la profesión.

Asimismo, se refuerzan los programas estratégicos dedicados a becas, ayudas, premios y proyectos de impulso orientados a promover la excelencia enfermera. De este modo, el CGE busca consolidar un modelo moderno y participativo, plenamente alineado con los colegios, que garantiza oportunidades reales de crecimiento para todas las enfermeras y enfermeros.

VISIBILIDAD Y PROYECTOS SOLIDARIOS

Con el objetivo de seguir visibilizando la profesión, los nuevos presupuestos recogen una partida específica de más de un millón de euros para iniciativas y acciones dirigidas a mostrar a la ciudadanía la labor esencial que desempeñan las más de 355.000 enfermeras en el sistema sanitario y su impacto directo en la vida diaria de la población.

Por último, las cuentas de 2026 reservan una partida específica para proyectos solidarios y para la atención ante emergencias y catástrofes, como las desplegadas en 2024 para apoyar a los damnificados por la DANA en la Comunidad Valenciana. En 2026, se destinan más 130.000 euros a este fin, lo que supone el 0,7 por ciento del total de los presupuestos.

Desde el Consejo General, han expresado su confianza en la aprobación de estos presupuestos, concebidos para responder a las necesidades actuales de los colegios y de las enfermeras, en la Asamblea del próximo martes.