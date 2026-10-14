El CGE crea un Comité de Crisis para responder a emergencias sanitarias como la DANA o los incendios - CGE

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha anunciado la creación de un Comité de Crisis para reforzar la capacidad de respuesta de la Organización Colegial ante situaciones excepcionales, como la crisis de Ceuta, la DANA de Valencia o la oleada de incendios, en el marco de una nueva etapa de modernización de la institución, en la que se ha acordado poner en marcha diez áreas de trabajo centradas en distintos ámbitos de la profesión y una Unidad de Innovación y Transformación.

"Tras los acontecimientos que han sucedido en España en los últimos años, creemos que desde la organización colegial de enfermería debemos de disponer de mecanismos que nos permitan responder a situaciones sanitarias excepcionales de distinta naturaleza como la crisis de Ceuta, el volcán de La Palma, la DANA de Valencia o la oleada de incendios", ha señalado Natalia Rodríguez, vicepresidenta I del Consejo General de Enfermería.

La decisión se tomó en el Pleno del Consejo General de Enfermería -uno de los principales órganos de Gobierno de la Institución-, reunido por primera vez después de las elecciones celebradas el pasado 20 de junio.

"Esta primera reunión del nuevo Pleno marca el inicio de otra etapa para el Consejo General de Enfermería, en la que queremos seguir avanzando hacia una Organización Colegial más moderna, dinámica y preparada para responder a los retos actuales y futuros de la profesión", ha comentado Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Entre los objetivos expuestos en la reunión se encuentra mejorar la comunicación y compartir problemas para buscar soluciones, y para ello, Sara Herrero, secretaria general del Consejo General de Enfermería, ha anunciado la puesta en marcha de diez áreas de trabajo en campos concretos de la enfermería para el avance de la profesión, entre las que se encuentran: promoción, estabilidad del empleo y gestión; enfermería del trabajo; enfermería general; área no vinculada a las especialidades; intrusismo profesional; enfermería y salud y género; colegiados jubilados, historia de la enfermería; coordinación de consejos autonómicos y enfermería de urgencias.

"La idea es coordinarnos y trabajar en conjunto para una mejora de los colegios profesionales y por el desarrollo de la profesión. Resulta fundamental que la participación de todo el Pleno sirva para desarrollar estas áreas de trabajo que hemos esgrimido y las que puedan crearse en un futuro", ha añadido Rodríguez, quien ha recordado que todas las áreas de trabajo estrán lideradas por miembros del Pleno.

UNIDAD DE INNOVACIÓN

Durante la reunión se ha presentado también la Unidad de Innovación y Transformación con el fin de fortalecer la comunicación, reconocer la diversidad de los colegios y aprovechar mejor el conocimiento que ya existe dentro de la profesión.

De este modo, se seguirá consolidando un Consejo General de Enfermería más cercano y útil para los colegios. Y, para ello existen varias líneas de trabajo que son la escucha activa y acercamiento a los colegios provinciales; implantar programas de mentoría y acompañamiento para nuevas juntas de gobierno; crear una red de conocimiento, buenas prácticas y proyectos compartidos; mejorar los canales de comunicación a través de interlocutores claros; y llevar a cabo encuentros y convivencia colegial.

"Este departamento de innovación aspira a ser un elemento vertebrador para sumar esfuerzos, compartir objetivos y desplegar todo el potencial de la organización colegial. Queremos crear una institución cercana, útil, participativa y capaz de responder a las necesidades de los colegios y, a través de ellos, a las de nuestras enfermeras y enfermeros", ha resaltado la vicepresidenta I del CGE.