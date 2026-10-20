El CGE y Asisa ponen en marcha un servicio de atención psicológica 'on line' para enfermeras colegiadas

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MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) y los colegios de enfermería de toda España, en colaboración con Asisa, han puesto en marcha un servicio exclusivo de atención psicológica 'on line' para enfermeras colegiadas, con consultas de 30 minutos, disponibilidad garantizada en un máximo de cinco días y atención confidencial.

La iniciativa busca dar respuesta a los problemas de salud mental que afectan al colectivo y que, según el CGE, van más allá de las consecuencias de la pandemia y están relacionados también con los desafíos físicos y emocionales de su actividad diaria.

"En su práctica diaria las enfermeras se enfrentan a multitud de desafíos que ponen en juego su salud mental. La última encuesta que realizamos desde el CGE reveló que muchas profesionales presentan graves problemas de salud mental como ansiedad, depresión o burnout. Confiamos en que este servicio que ponemos a su disposición les ayude a superar estas situaciones tan complejas y, por desgracia, tan frecuentes entre el colectivo", explica Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.

Las enfermeras que precisen de ayuda psicológica tan solo tienen que acceder a la web proporcionada por el CGE, inscribir sus datos de colegiada y disfrutar de todas las funcionalidades del servicio.

El siguiente paso es elegir el profesional con el que mantener la consulta, reservar fecha y hora y abonar la consulta para confirmar la cita de forma inmediata. El precio especial de la consulta para enfermeras es de 16euro.

Tras el registro las enfermeras recibirán el enlace de la videollamada directamente en su correo electrónico. En la fecha y hora programadas solo tienen que acceder al mismo y esperar en la sala virtual hasta que el psicólogo seleccionado se conecte. La plataforma cuenta con profesionales de confianza, especializados en la atención a sanitarios y con experiencia en videoconsultas.