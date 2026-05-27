El CGE y la Adenyd ponen en marcha el proyecto 'Entre el plato y el cuidado' para acabar con los bulos sobre salud

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MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Cultura Científica del Instituto Español de Investigación del Consejo General de Enfermería (CGE) y la Asociación de Enfermeras de Nutrición y Dietética (Adenyd) han puesto en marcha la iniciativa 'Entre el plato y el cuidado' para acabar con las falsas creencias difundidas en las redes sociales y eliminar, así, su impacto en la salud de la población.

El presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha asegurado que se trata de un proyecto con el que quieren acercar la evidencia científica a la ciudadanía y desmontar creencias erróneas sobre alimentación desde la mirada de los cuidados.

"Las enfermeras educamos en salud y somos las responsables de los cuidados nutricionales en todas las etapas del proceso de atención a las personas, tanto en la salud como en la enfermedad y desde la Atención Primaria a atención hospitalaria pasando por la sociosanitaria", ha añadido.

A través de una serie de fichas divulgativas, el proyecto analiza algunos de los mitos nutricionales más extendidos, revisando qué dice realmente la ciencia y, sobre todo, qué implicaciones tiene en la práctica enfermera, ya que no se trata solo de saber qué es cierto o no, sino de cómo esa información influye en la salud, en la toma de decisiones y en los cuidados cotidianos.

ACERCAR INFORMACIÓN RIGUROSA, ACCESIBLE Y COMPRENSIBLE

Por su parte, el divulgador científico y responsable de la UCC+i del Instituto Español de Investigación (IE) ha puntualizado que combatir la desinformación en nutrición y salud es muy importante, porque "entre lo que comemos y cómo cuidamos, también hay ciencia".

"Tenemos la responsabilidad de acercar información rigurosa, accesible y comprensible a la ciudadanía, ayudando a diferenciar la evidencia científica de las opiniones o modas virales. Por eso este proyecto es tan interesante: desgranamos conceptos como los edulcorantes o la dieta sin gluten, siempre desde la ciencia. No nos quedamos en el titular, sino que explicamos de dónde viene cada idea y qué dice la evidencia y así la gente pueda tomar decisiones en salud responsables", ha proseguido.

Por otro lado, la presidenta de Adenyd, Carmen Martín Salinas, ha subrayado que la comida no es solo alimentación, sino que "es atención, vínculo, bienestar y acompañamiento".

"Creemos que llevar esto a esta web convierte una acción cotidiana como es el comer en una experiencia de cuidado más amplia, coloca a la persona y a una de sus necesidades por delante de la tecnología y proporciona información y atención personalizada", ha expuesto.

Asimismo, Martín Salinas ha incidido en que las enfermeras son profesionales cercanas y capacitadas para orientar sobre hábitos alimentarios adaptados a cada etapa de la vida y a la situación de salud o enfermedad.

En este contexto, una de las claves es fomentar el pensamiento crítico: aprender a preguntarse quién da el consejo, si tiene respaldo científico y si promete soluciones demasiado rápidas o extremas.

"También resulta fundamental dar más visibilidad a las enfermeras, que comuniquen de forma clara y cercana en redes y espacios digitales. Frente a los mensajes virales o las modas, el acompañamiento profesional por parte de enfermería sigue siendo una herramienta segura para cuidar la salud", ha concluido la presidenta de la Adenyd.