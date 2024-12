El CGE aconseja a las enfermeras que preparen el EIR o una oposición en Navidad compaginar estudio y descanso

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Enfermería (CGE) ha enumerado una serie de consejos para las enfermeras que estén preparando el examen de Enfermero Interno Residente (EIR) o una oposición a una Oferta Pública de Empleo (OPE) durante las Navidades y ha destacado que se compagine el tiempo de estudio con el descanso y el autocuidado, sin culpabilizarse por ello.

La vocal suplente de Salud Mental del CGE, Mercedes Peña, ha sugerido a las estudiantes que adapten sus horarios de estudio al entorno social y familiar durante los días de Navidad para evitar el agobio y poder llegar al examen lo más preparado posible sin descuidar las relaciones personales. Además, ha aconsejado que comuniquen su plan de estudio a familia y amigos "para evitar confusiones y malos momentos".

Asimismo, la enfermera ha resaltado la importancia de descansar de manera suficiente y "sin sentirse culpable", así como fomentar el autocuidado a través de una buena alimentación que permita que la mente "esté entrenada" para el estudio. También ha apuntado al refuerzo de las emociones y el cuidado del equilibrio emocional como factor esencial para superar con éxito estas fechas.

No obstante, ha enfatizado que, a la vez que se priorizan el descanso y las relaciones sociales, no debe abandonarse el hábito de estudio que se ha ido construyendo a lo largo de los meses. "Hay que estudiar diariamente, no se puede caer en la curva del olvido y abandonar el hábito", ha subrayado Peña.

Sobre la manera en la que enfocar los métodos de estudio, Mercedes Peña ha indicado que es importante "conocer las bases de la disciplina y fijarse en los modelos teóricos".

Por otra parte, el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, ha reclamado la ampliación de las plazas EIR que se convocan cada año para mitigar de verdad la presión que sienten las aspirantes. En la actualidad, solo una de cada cinco enfermeras que se presentan a este examen tienen acceso a una plaza. En la convocatoria de 2025, se han presentado 10.014 enfermeras para acceder a las 2.171 plazas ofertadas por Sanidad.

"Esto pone sobre los hombros de las enfermeras que quieren presentarse al EIR una presión extra que puede ser compleja de manejar. Cada año son más las plazas que se convocan, pero siguen siendo insuficientes para poder cumplir las necesidades del sistema", ha indicado el presidente de las más de 345.000 enfermeras españolas.