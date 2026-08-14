CESM urge a Mónica García a visitar Ceuta e implicarse en una situación sanitaria "crítica" que "no es nueva"

Varios migrantes en la playa del Trampolín, a 3 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Iván Zambrano / Europa Press

MADRID 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha reclamado al Ministerio de Sanidad su intervención "directa y urgente" en la situación "crítica" que atraviesa la sanidad de Ceuta tras la llegada masiva de personas migrantes y que "no es nueva", por lo que ha exigido a la ministra Mónica García que acuda a la ciudad autónoma de inmediato para comprobar personalmente la realidad.

La organización sindical ha tachado de "insuficiente" la respuesta ofrecida hasta el momento por Sanidad y ha criticado que la ministra se haya centrado en dar cifras de actividad, inversiones y evolución de las plantillas, pero no en responder a los problemas de presión asistencial extraordinaria que están denunciado los profesionales, teniendo en cuenta que la sanidad ceutí depende directamente de su Ministerio.

CESM ha considerado "difícil" de sostener la defensa de que no ha existido una situación extraordinaria cuando Sanidad ha activado un dispositivo especial y ha reforzado los servicios del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) con más de 60 profesionales. "Por tanto, si ha sido necesario desplegar recursos extraordinarios es porque la situación no podía considerarse como ordinaria", ha apostillado.

Además, ha reprochado a García que calificara de "alarmistas" a quienes están informando de las dificultades a las que se enfrentan para prestar asistencia sanitaria. En este sentido, ha recordado que advertir de este tipo de problemas, reclamar recursos y defender a pacientes y profesionales no es alarmismo sino responsabilidad, y forma parte de la labor sindical.

Tras apuntar que este comentario es "especialmente desafortunado" por parte de la ministra, ha subrayado que la respuesta de la administración sanitaria debería ser "escuchar, contrastar y actuar, no cuestionar a quienes las realizan".

La confederación ha enfatizado asimismo que la situación "crítica" de la sanidad pública de Ceuta no ha surgido a raíz de la reciente crisis migratoria, sino que es consecuencia de años de falta de profesionales, dificultades para cubrir determinadas plazas, presión asistencial y condiciones en las que los médicos desarrollan su actividad, y frente a los que Sanidad no ha ofrecido una respuesta suficiente.

VISITA A CEUTA

El sindicato ha resaltado que el Ministerio no puede limitarse a recibir información del INGESA y dar por cerrada la cuestión cuando los profesionales están trasladando una realidad diferente. Por ello, ha pedido a Mónica García que adelante su visita a la ciudad autónoma, que anunció para las "próximas semanas".

"CESM entiende que esta visita llegará tarde y que debería producirse mientras la situación en la ciudad sigue siendo objeto de preocupación y no cuando las circunstancias mejoren y sirva únicamente para la foto ante un problema ya solventado por el esfuerzo de los profesionales", ha apuntado.

La organización sindical ha reclamado a García que visite los centros sanitarios, que hable directamente con los médicos de Urgencias y Atención Primaria, que escuche a los profesionales y que conozca de primera mano las condiciones en las que se está prestando asistencia para poder adoptar las medidas necesarias para garantizar una asistencia adecuada y segura.

En paralelo, ha demandado una explicación pública de las medidas que el Ministerio va a adoptar para resolver los problemas estructurales que CESM viene denunciando desde hace años.

Con todo, la confederación ha asegurado que su objetivo no es convertir esta situación en una confrontación política, sino que se asuma una responsabilidad institucional, tras lo que ha expresado su respaldo a las reclamaciones de los profesionales y del Colegio de Médicos de Ceuta.