CESM y SMS señalan que Sanidad no ha presentado nuevas propuestas sobre el Estatuto Marco desde octubre

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) se han reunido este martes con el Ministerio de Sanidad, en un encuentro en el que aseguran que el departamento que dirige Mónica García no ha presentado ningún texto alternativo ni nueva propuesta desde la última reunión, celebrada el pasado 1 de octubre.

Pese a no contar con un orden del día previo ni documentación que incluyera novedades, los responsables sindicales han insistido en las reivindicaciones que llevan manteniendo desde que comenzara la negociación, reclamaciones que Sanidad ha recibido por diversas vías y que pasan por un Estatuto Marco y un ámbito de negociación propios, una clasificación profesional adecuada y una mejor regulación de la jornada laboral.

Según los sindicatos, en la reunión ha participado la ministra de Sanidad, Mónica García, con quien también se había solicitado una reunión y cuya presencia ha permitido debatir sobre las cuestiones que CESM y SMA reclaman desde el pasado mes de enero.

"En concreto, desde el Ministerio lo único que se ha admitido es que la voz del colectivo médico queda muy diluida en el actual Ámbito de Negociación entre las del resto de sindicatos, reconociendo la escasa capacidad para plantear los problemas y las diferencias laborales de los médicos y facultativos, como acaba de quedar patente una vez más respecto al plan para reconocer el solape en trabajadores por turnos, un solape de jornada que también afecta a los médicos y que sin embargo quedan al margen", han explicado desde los sindicatos.

CESM y SMA indican que desde Sanidad han señalado la legitimidad de la reivindicación tanto para el Ámbito como para las mesas sectoriales autonómicas y han asegurado que se abordará esta cuestión de manera más amplia en una próxima reunión.

El resto de reivindicaciones sindicales se han mantenido sin ningún avance, informan, "manteniendo posturas muy alejadas en cuestiones como las guardias voluntarias", recordando el Comité de Huelga que la única manera de que se pueda prestar asistencia sanitaria 24/7 de manera no impuesta es mejorando las condiciones laborales de los médicos respecto a descansos y remuneración de esa jornada extraordinaria.

Los sindicatos recuerdan la necesidad de que los médicos cuenten con una jornada laboral como la de cualquier trabajador, y que todo lo que la exceda sea pactado y voluntario, algo sobre lo que la ministra se ha mostrado en contra.

Ante esta situación, el Comité de Huelga mantiene su calendario de movilizaciones previsto, cuyas próximas citas son este sábado en una manifestación por las calles de Madrid a la que acudirán profesionales de toda España y las 4 jornadas de huelga nacional del 9 al 12 de diciembre, con la intención de seguir mostrando la unanimidad en el rechazo al borrador de Estatuto Marco del ministerio y de reclamar una norma propia que permita mejorar las condiciones laborales del colectivo para retener el talento en el Sistema Nacional de Salud y poder prestar la mejor asistencia posible a los pacientes.