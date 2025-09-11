CESM y SMA presentan un Estatuto propio para los médicos que incluye guardias voluntarias y jornada de 35 horas

Archivo - Un grupo de médicos con batas blancas se manifiestan, durante una huelga general convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), a 13 de junio de 2025, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han presentado este jueves un modelo propio de Estatuto Marco que recoge las bases para una "auténtica regulación específica" del colectivo médico y contempla demandas como la voluntariedad de las guardias, una jornada de 35 horas semanales o una clasificación que reconozca sus particularidades.

"Llevamos muchos meses trabajando y negociando con el Ministerio de Sanidad, intentando que se tengan en cuenta nuestras reivindicaciones y se acepten las aportaciones que hemos hecho para modificar el borrador del Estatuto Marco que quieren aprobar. Sin embargo, hemos comprobado que los contados cambios que se han incorporado siguen sin satisfacer las necesidades del colectivo médico y facultativo", ha señalado el presidente de CESM, Miguel Lázaro, en rueda de prensa.

De este modo, Lázaro ha asegurado que el documento que ellos proponen es "innovador", cubre las reivindicaciones planteadas por los sindicatos médicos en las negociaciones con el ministerio y, sobre todo, busca dar respuesta al "talón de Aquiles" del sistema sanitario público: "la falta de médicos".

(Seguirá ampliación)