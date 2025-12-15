CESM y SMA precisan que no han alcanzado acuerdos con Sanidad sobre el Estatuto Marco y mantienen sus movilizaciones

Concentración de médicos en Consejería de Salud por la huelga de diciembre 2025 - CESM

MADRID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Comité de Huelga de la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han puntualizado este lunes en un comunicado que la reunión de este lunes entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación en la que, el ministerio ha avanzado que se han acercado posiciones sobre un acuerdo en los puntos de discrepancia del texto del Estatuto Marco, no incluye la negociación que se está llevando a cabo con el Comité de Huelga, que tendrá lugar este miércoles 17 de diciembre.

Por ello, ambas formaciones precisa que en esta reunión del Ámbito en la que CESM está presente no se han abordado las peticiones del colectivo médico representado por el Comité de Huelga, "y por lo tanto, no se ha producido ningún acercamiento en los puntos que siguen distanciando al colectivo médico de la Administración, que pasan por un estatuto y un Ámbito de Negociación propios, yna clasificación profesional adecuada, una regulación digna de la jornada laboral y las guardias, la declaración de la Medicina como profesión de riesgo, la eliminación de la movilidad forzosa y la no discriminación del régimen de incompatibilidades".

Por ello, según acordaron en la última reunión del 11 de diciembre, se abordarán estos puntos en nuevos encuentros, cuya primera cita es este miércoles, para poder negociar e intentar acercamientos en cuanto a las reivindicaciones clave que afectan directamente al colectivo médico.

Por último, CESM y SMA aclaran también que de la evolución de estas reuniones dependerá la continuidad de la huelga y las próximas movilizaciones que se lleven a cabo, previa consulta con los respectivos ejecutivos, pero se mantiene convocada la huelga nacional de médicos y facultativos mientras se deciden nuevas fechas y actuaciones.