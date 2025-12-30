CESM, SMA, MC, AMYTS, OMEGA y SME trabajarán conjuntamente para conseguir un Estatuto Marco para los médicos

Manifestación del SMA contra el Estatuto Marco propuesto por el Gobierno.
Publicado: martes, 30 diciembre 2025 12:06
MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (OMEGA) y el Sindicato Médico de Euskadi (SME) han anunciado este martes que trabajarán conjuntamente para conseguir un Estatuto Marco propio para los médicos y facultativos.

Las seis organizaciones han manifestado en numerosas ocasiones su rechazo al preacuerdo alcanzado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos del Ámbito de Negociación (SATSE, FSES, CCOO, UGT, CSIF, CIG-Salúde), y han prometido "no cejar" hasta lograr un texto propio.

Asimismo, han convocado una rueda de prensa el próximo 8 de enero a las 11.30 horas, que tendrá lugar en la sede de CESM en Madrid, y en la que se informará de forma conjunta sobre el escenario de reivindicaciones y movilizaciones que están diseñando de manera coordinada.

