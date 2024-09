CESM y SATSE amenazan con llegar a la huelga si no recuperan la paga extra recortada en los próximos PGE

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Enfermería (SATSE) y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) han asegurado que llevarán a cabo manifestaciones conjuntas, e incluso huelgas, si no recuperan en los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE) la paga extra recortada en el año 2010 durante el contexto de la crisis económica a través del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo.

Los líderes de las organizaciones han comunicado este jueves en una rueda de prensa que ya han enviado sendas cartas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que explican la situación actual con la que se sienten "maltratados". Además, en próximas fechas enviarán cartas a otros grupos políticos con las que también intentarán buscar una solución.

Así, el secretario general de CESM, Víctor Pedrera, ha indicado que "la primera fase será ver qué actitud adopta el Gobierno y los respectivos grupos parlamentarios, que son los que tienen que aprobar los PGE"; sin embargo, en caso de no recuperar la paga, "posiblemente" convocarán manifestaciones frente al Ministerio de Hacienda y tomarán "algunas medidas de nivel superior, como puede ser la huelga".

"Solicitaremos esas reuniones y, evidentemente, si no hay visos de que esta situación se vaya a revertir y que de verdad den un paso en firme los grupos políticos, consideraremos todas las movilizaciones y concentraciones que sean necesarias", ha apuntado la presidenta SATSE, Laura Villaseñor.

Las organizaciones han lamentado que la paga extra fue recortada en 2010, aunque la crisis económica "se superó en el año 2014", por lo que llevan diez años sufriendo "un robo que fue impuesto por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero".

"No pedimos una mejora, sino que se nos devuelva lo que es nuestro y volver a nuestros niveles legales", ha expresado Villaseñor, quien ha insistido en que "se derogue inmediatametne este recorte y que los nuevos PGE recojan la paga extra íntegra".

En caso de no tener unos nuevos PGE o de que su petición no quede reflejada en ellos, las organizaciones señalan que existen "otras medidas". "Si no hay PGE, este Gobierno tiene en su mano medidas para poder solucionar esto. Lo hemos visto con muchísimos reales decretos, en los que han metido un montón de medidas. Si el Gobierno quiere, puede hacerlo, tenga Presupuestos o no. Nosotros no vamos a parar hasta que no esté solucionado", ha recalcado la presidenta de SATSE.

RECORTES DESDE 2010

En concreto, aseguran que en 2024 los médicos y el resto de profesionales del subgrupo A1 sufren un recorte del 38,29 por ciento en el importe del sueldo base y en el del trienio de las pagas extra, lo que supone una pérdida, en cada una de las pagas extra, de 508,08 euros en sueldo base y 19,54 euros por cada uno de los trienios que tenga consolidados el profesional.

Por su parte, han comunicado que a las enfermeras, fisioterapeutas y otros profesionales del subgrupo A2 se les aplica un recorte del 27,07 por ciento, lo que significa perder en cada paga extra 310,57 euros en sueldo base y 11,28 euros por cada trienio consolidado.

Según explican, estos recortes, realizados principalmente en las pagas extra de médicos y enfermeras, suponen que estos profesionales asuman en torno al 88 por ciento de todo el recorte realizado en las pagas extra de los empleados públicos del Sistema Nacional de Salud.

De este modo, calculan que debido a la paga extra recortada, los médicos dejan de ganar 1.200 euros anuales y las enfermeras cerca de 700 euros. "Si la Administración quiere cuidar a los profesionales sanitarios debe empezar por lo básico y no maltratarlos", ha reiterado Pedrera, quien ha agregado que "no es una cuestión económica, sino de dignidad".