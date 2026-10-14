Archivo - CESM reprocha al Defensor del Pueblo el cierre de su queja sobre la situación sanitaria de Ceuta sin dar respuesta - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Defensor del Pueblo ha comunicado a la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) el cierre de su queja sobre la situación sanitaria de Ceuta, ante lo que la segunda le ha reprochado que no haya dado una respuesta a los problemas denunciados.

Según ha indicado la organización sindical, la resolución del expediente se ha producido tras recibir la institución un informe del Ministerio de Sanidad justificando su gestión mediante cifras de inversión, plantillas y actividad asistencial. Ante todo ello, ha mostrado su "profunda decepción", ya que considera "difícilmente comprensible" que "dé por concluida una queja de estas características sin formular recomendaciones concretas".

"El Defensor del Pueblo no puede limitarse a trasladar las explicaciones de la Administración cuestionada, sino que su responsabilidad es contrastarlas y velar por los derechos de quienes sufren las consecuencias de sus posibles deficiencias", ha explicado CESM, que ha añadido que "el propio Ministerio reconoce un incremento extraordinario de la presión asistencial, con más de 13.000 atenciones a población migrante durante el periodo analizado, una situación que ha exigido un esfuerzo adicional de los profesionales sanitarios".

En este sentido, ha sostenido que "no se puede confundir el esfuerzo de los facultativos para mantener la asistencia con la suficiencia de los recursos disponibles". "Que los médicos hayan respondido a una situación extraordinaria no significa que las condiciones de trabajo hayan sido adecuadas ni que las necesidades asistenciales estén cubiertas", ha enfatizado.

EL SINDICATO NO CUESTIONA EL DERECHO DE NINGUNA PERSONA A RECIBIR ASISTENCIA

"Resulta especialmente preocupante que no se ofrezcan conclusiones claras sobre las plantillas médicas efectivas, las plazas sin cubrir, las cargas de trabajo o las posibles consecuencias sobre la seguridad de pacientes y profesionales", ha insistido, al tiempo que ha aclarado que su denuncia "no cuestiona el derecho de ninguna persona a recibir asistencia sanitaria", sino que "exige recursos adicionales y una planificación adecuada, sin trasladar el peso de la respuesta al sacrificio permanente de los médicos".

Aunque CESM reconoce que el Defensor del Pueblo ha realizado visitas a Ceuta y mantiene abiertas actuaciones de oficio, cree que ello no justifica cerrar la queja sin ofrecer una respuesta más precisa a las preocupaciones planteadas. Por ello, ha asegurado que lo que se reclamaba era "una intervención independiente que contribuyera a esclarecer y corregir los problemas denunciados".

Con todo, ha reclamado a la figura institucional "que profundice en la comprobación de las condiciones asistenciales, escuche directamente a los representantes de los médicos y valore la formulación de recomendaciones específicas al Ministerio de Sanidad y al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA)".