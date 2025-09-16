CESM presenta al Ministerio de Sanidad su propuesta de Estatuto Marco propio para médicos

Archivo - Imagen de recurso de varias personas durante una concentración de los sindicatos médicos frente al Ministerio de Sanidad para protestar por el Estatuto Marco. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha enviado este martes al Ministerio de Sanidad su propuesta de Estatuto Marco propio para médicos y facultativos, una norma que recoge las reivindicaciones sindicales que se han ido trasladando a los responsables ministeriales tanto en las reuniones del Ámbito de Negociación como en las del Comité de Huelga.

Según apunta la Confederación, esta propuesta se trata de una norma completa que pueda estructurar la regulación diferenciada del colectivo fuera del actual Estatuto Marco, cuyo borrador quiere aprobar el Ministerio en los próximos meses.

CESM considera que su texto sería la propuesta final para "cerrar de manera adecuada" la negociación de los últimos meses. "Es una muestra de la mano tendida al trabajo conjunto y de la actitud constructiva que ha demostrado la organización desde que comenzara el proceso de negociación entre el ministerio y las organizaciones sindicales", ha subrayado.

Mientras se esperan nuevas reuniones con el Comité de Huelga, CESM resalta que sigue adelante con su calendario de movilizaciones, que le llevará, junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), a la presentación de solicitud de reunión tanto a los grupos parlamentarios en el Congreso como a los responsables de la gestión sanitaria de las comunidades autónomas para explicar el proyecto.

Además llevarán a cabo una concentración de delegados sindicales frente al Ministerio el próximo 23 de septiembre, y a una segunda jornada de huelga nacional convocada para el próximo 3 de octubre, un paro que cuenta con el respaldo del Foro de la Profesión Médica.