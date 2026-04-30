CESM denuncia que las homologaciones de títulos extranjeros perpetúan las malas condiciones laborales

Archivo - Imagen de arhivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada. - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha denunciado que la reciente homologación por parte del Gobierno de 30.303 títulos de Medicina procedentes de países extracomunitarios perpetúa las malas condiciones laborales de los profesionales.

"Lo que se va a conseguir es perpetuar las precarias condiciones de trabajo de los profesionales, que se instrumentalizan como mano de obra barata para cubrir plazas que el resto de compañeros no han querido escoger, especialmente en las zonas calificadas como desiertos médicos", ha criticado la Confederación.

Por este motivo, CESM insiste en que las distintas administraciones competentes deberían poner el foco en mejorar las condiciones laborales de los profesionales y de esas plazas con especial dificultad para ser cubiertas de manera que sí resulten atractivas, en lugar de "propiciar una vía rápida de acceso al desempeño, ya que sólo así se garantiza a pacientes y profesionales la mayor calidad asistencial posible".

En este sentido, la Confederación, como miembro del Foro de la Profesión Médica, respalda la propuesta presentada este jueves para implantar una Evaluación Clínica Objetiva y Estructurada (ECOE), un marco construido entre la Organización Médica Colegial (OMC), el Foro de la Profesión y el Ministerio de Sanidad para validar las homologaciones garantizando los conocimientos y la formación, de manera que se certifique que todos los médicos que ejercen en España cuentan con las competencias clínicas mínimas exigibles.