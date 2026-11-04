CESM considera positiva la reforma de las condiciones de los residentes pero reclama mejorar retribuciones fijas

Archivo - Una doctora y un doctor. - BYRYO/ISTOCK - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha calificado la reforma de las condiciones laborales de los residentes como positiva, pero aún alejada de lo que merecen estos profesionales, por lo que ha reclamado una mejora de las retribuciones fijas, entre otras demandas.

La organización sindical ha asegurado que el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros de este martes es un "avance" en comparación con la regulación anterior y ha destacado las "mejoras" relacionadas con la jornada laboral, descansos y guardias, que forman parte de sus reivindicaciones históricas.

Sin embargo, ha aseverado que se ha perdido la oportunidad de resolver "problemas fundamentales", entre los que ha apuntado a las retribuciones fijas "insuficientes", que obligan a los residentes a realizar guardias para alcanzar unos "ingresos dignos".

En este sentido, ha defendido que igual que no se puede aceptar que un residente tenga que prolongar "sistemáticamente" su jornada para conseguir un "salario digno", tampoco se puede asumir que la "necesaria" reducción de guardias termine suponiendo una pérdida de poder adquisitivo.

Por ello, CESM ha demandado que se mejoren las retribuciones fijas que recibe un residente independientemente de las guardias realizadas, con el fin de garantizar que tenga unas "condiciones económicas dignas desde el primer año de residencia".

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

Por otro lado, el sindicato ha aseverado que la formación no puede subordinarse a las necesidades asistenciales, por lo que pese a los avances para limitar jornadas excesivas y reforzar el carácter formativo de las guardias, ha insitido en exigir garantías efectivas para evitar que las excepciones previstas y la posibilidad de realizar actividad adicional se acaben imponiendo a los objetivos docentes.

En concreto, ha instado a garantizar el cumplimiento de los programas formativos, los descansos y la ausencia de presiones para realizar actividad asistencial adicional.

Por último, ha lamentado que buena parte de las mejoras relativas a la jornada laboral no entren en vigor hasta septiembre de 2027, lo que implica prolongar las condiciones de trabajo actuales. Además, ha reclamado que las medidas contempladas en la norma estén dotadas de la financiación suficiente y de una negociación real con los representantes de los médicos.

CESM ha afirmado que continuará reclamando las mejoras pendientes y ha defendido que la formación de los futuros especialistas debe ser "una inversión en la calidad del Sistema Nacional de Salud y no una fórmula para cubrir sus carencias estructurales a costa de los residentes".