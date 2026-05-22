CESM confía en que Sanidad retome las negociaciones para abordar el conflicto del Estatuto Marco

Imagen de archivo de la huelga de médicos. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) espera que el Ministerio de Sanidad retome las negociaciones para abordar el conflicto sobre el Estatuto Marco y convoque oficialmente al Comité de Huelga con una "voluntad real" de negociación para desbloquear la situación.

Así se ha mostrado CESM tras la cuarta semana de la huelga médica nacional de 2026, en la que ha valorado "muy positivamente" el seguimiento por parte de los profesionales. A su juicio, los médicos "mantienen el pulso" por las reivindicaciones clave del colectivo y contra el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Según CESM, el seguimiento de la huelga se ha mantenido en cifras similares a las de anteriores convocatorias, pese a "la imposición de servicios mínimos abusivos y recurridos en algunos casos". Asimismo, ha destacado la "masiva asistencia" a las concentraciones y manifestaciones convocadas en todo el territorio nacional, donde asegura que "se ha percibido especialmente el impulso de los médicos jóvenes, que no están dispuestos a seguir consintiendo el empeoramiento progresivo de sus condiciones laborales y el maltrato de la administración a la profesión".

En este contexto, el sindicato señala que, con el cierre de esta semana de huelga en mayo, sólo queda pendiente la programada del 15 al 19 de junio. Por el momento, CESM se mantiene a la espera de que el Ministerio de Sanidad retome las negociaciones. Aunque, en caso de que no se produzcan, la Confederación es partidaria, "por responsabilidad", de aplazar el conflicto durante el periodo estival.

Según explica CESM, durante el verano el sistema sanitario funciona con aproximadamente un tercio de la plantilla y el objetivo es "interferir lo menos posible" en la actividad asistencial para que "ni profesionales ni pacientes tengan que asumir las consecuencias de los problemas de gestión de la Administración".

Sin embargo, advierte de que, en caso de que estos contactos no se produzcan y no se atisbe un compromiso real por parte de Sanidad de impulsar mejoras palpables y sustanciales para el colectivo, el Comité de Huelga mantiene su "firmeza" para plantear nuevas medidas de protesta contra el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco e incluso una escalada en el conflicto actual.