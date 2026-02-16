CESM cifra entre el 85 y 90% el seguimiento de la primera jornada de huelga nacional por un Estatuto médico

Decenas de médicos y personal sanitario durante una concentración, frente al Hospital Gregorio Marañón, en la primera jornada de huelga general del sector médico a 16 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha informado este lunes de que la primera jornada de huelga nacional por un Estatuto Marco propio para médicos y facultativos ha alcanzado un seguimiento de cerca del 90 por ciento en Atención Hospitalaria y del 85 por ciento en Atención Primaria, como media entre todas las comunidades autónomas.

CESM ha expresado su "satisfacción" por unas cifras que suponen "un importante éxito de seguimiento", teniendo en cuenta los servicios mínimos establecidos, que llegan a un 75 por ciento en servicios no esenciales y al cien por cien en los esenciales en algunas comunidades. Para la Confederación, son "abusivos", pues indica que, por ejemplo, en periodo de vacaciones, las plantillas funcionan al 40 por ciento en servicios no esenciales.

Por este motivo, ha apuntado que los sindicatos de algunas comunidades autónomas han recurrido a la vía judicial para denunciar esta imposición de servicios mínimos "abusivos" y "superiores incluso a los fijados para la huelga que se convocó el pasado mes de diciembre".

Ante los cuatro días de paro que quedan, CESM ha pedido disculpas a los pacientes por las molestias que se puedan ocasionar, recordando que el objetivo de la huelga es que "los profesionales puedan seguir ejerciendo en las mejores condiciones laborales posibles y que la sanidad siga pudiendo ofrecer la calidad asistencial que la población reclama cuando acude al Sistema Nacional de Salud, que no puede permitirse seguir perdiendo más efectivos por el maltrato institucional que reciben desde hace años".

Los cinco días de huelga se producen después de la manifestación celebrada en Madrid este sábado, que reunió a un total de 5.000 médicos y facultativos, según datos de la Delegación del Gobierno, para mostrar su rechazo al borrador de Estatuto Marco firmado entre el Ministerio de Sanidad y sindicatos del Ámbito de Negociación y demandar un texto propio para el colectivo.

Esta semana de huelga es la primera de las cinco previstas hasta junio. Las siguientes están programadas para las semanas del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.