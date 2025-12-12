CESM celebra el "éxito" de la huelga contra el Estatuto Marco que cifra en un seguimiento de entre el 80 y 90%

Manifestante con pancarta con lema 'Pedimos que nos cuiden para cuidarte mejor' durante la manifestación ‘Todos unidos por un objetivo común: el estatuto propio’, a 15 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su satisfacción por el "abrumador" seguimiento a nivel nacional de los cuatro días de huelga contra el borrador del Estatuto Marco, señalando que las cifras de seguimiento se han situado entre el 80 y 90 por ciento en todo el territorio, lo que demuestra tanto el "éxito" de la convocatoria como el "rechazo unánime" de la profesión al proyecto de norma ministerial.

La organización sindical ha detallado que, pese a la implantación de unos servicios mínimos "abusivos" y a los intentos de la Administración por desactivar el conflicto, miles de profesionales han salido a la calle en las numerosas concentraciones convocadas y a las puertas de los centros asistenciales para reclamar unas mejoras en sus condiciones laborales que les permitan ejercer de manera digna en el sistema sanitario.

Para CESM, la respuesta que han dado los profesionales facultativos a la convocatoria del Comité de Huelga, que forma junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), debería mover al Ministerio de Sanidad a una reflexión sincera y a asumir que el colectivo no está dispuesto a que se mantenga un Estatuto Marco que trata al médico de manera diferente al resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Además, el sindicato ha puntualizado que la imposición de servicios mínimos "abusivos" para estos días, algunos de ellos denunciados por los sindicatos autonómicos en la vía judicial, lo que ha hecho ha sido animar aún más a los profesionales a secundar el paro.

Ante lo expuesto, la Confederación ha reiterado que la única manera de poder terminar con este conflicto es "abandonar las conversaciones dilatorias vacías" para alcanzar "acuerdos reales" con el colectivo que aborden las reivindicaciones de la profesión.

Entre ellas, la capacidad de los médicos para ser interlocutores directos con la Administración; la disposición para contar con una clasificación profesional acorde a la formación y responsabilidad; la imposibilidad de ser utilizados para cubrir huecos con normativa de movilidad forzosa; y la prohibición de sufrir discriminación en su jornada, por el régimen de incompatibilidades o en su jubilación, además de la reivindicación de que la Medicina se reconozca como profesión de riesgo.

Por último, CESM ha expresado su agradecimiento a todos los profesionales que se han movilizado en esta campaña contra el borrador del Estatuto Marco y ha abierto la puerta a nuevas convocatorias para seguir exigiendo mejoras que permitan a los médicos ejercer en condiciones dignas y prestar la mejor asistencia posible a la población.