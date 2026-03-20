Archivo - CESM asegura la continuidad de la huelga médica contra el Estatuto Marco mientras no se atiendan sus reivindicaciones - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha asegurado la continuidad de la huelga médica contra el Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco mientras no se atiendan sus reivindicaciones, por lo que esta proseguirá en los meses de abril, mayo y junio, ya que se ha establecido una semana de paros en cada uno de ellos.

Esta organización, que es una de las integrantes del Comité de Huelga, ha concretado que el seguimiento de la misma durante esta tercera semana de marzo ha sido de un 80 por ciento en hospitales y de un 50 por ciento en Atención Primaria, como media, en las diferentes comunidades autónomas. No obstante, ha señalado ligeras oscilaciones provocadas por el festivo del 19 de marzo en algunas y con especial incidencia en Servicios como Anestesiología y Reanimación y entre los médicos residentes.

Este elevado seguimiento se ha conseguido pese a la imposición, una vez más, de unos servicios mínimos elevados, en algunos casos incluso superiores a los de la semana de huelga de febrero que ya fueron calificados de abusivos, lo que ha provocado la interposición de recursos por vía judicial por parte de algunos sindicatos autonómicos confederados, ha continuado CESM.

MILES DE CONSULTAS Y PRUEBAS DIAGNÓSTICAS APLAZADAS

Además, ha explicado que la incidencia en los servicios de salud ha sido notable, dejando miles de consultas y pruebas diagnósticas aplazadas por todo el territorio y numerosas intervenciones quirúrgicas suspendidas. Así, ha enumerado desde las 158 en Asturias y las 334 de Baleares hasta las cerca de 500 en Cantabria y las 532 de Aragón.

Esta organización sindical ha afirmado que los distintos sindicatos regionales han convocado, además de paros autonómicos coincidentes con el nacional, concentraciones y manifestaciones en las principales capitales y puntos de asistencia sanitaria. A estas movilizaciones han acudido miles de médicos y facultativos que siguen mostrando su rechazo al borrador.

En concreto, es necesaria una mejora en las condiciones laborales que permita seguir ejerciendo en el Sistema Nacional de Salud (SNS) sin el maltrato que se está denunciando en los últimos años, con una sobrecarga laboral inasumible, con jornadas muy superiores a las del resto de profesionales, con una enorme dificultad para la conciliación de vida personal y laboral y con una falta de reconocimiento de los especiales requisitos de formación y responsabilidad en el desempeño de las funciones.

Por último, CESM, que ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de esta semana de huelga, al tiempo que lamenta las consecuencias que haya podido ocasionar en los pacientes, ha insistido en que, pese a la falta de contactos formales, sigue tendiendo la mano al diálogo con el Ministerio de Sanidad para negociar propuestas firmes que permitan avanzar en el consenso.