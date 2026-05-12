CESM y AMSE denuncian la precariedad e inseguridad laboral de los médicos de Sanidad Exterior

Archivo - Controles de temperatura a pasajeros realizados en la terminal 4 del Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez. - Oscar J. Barroso / Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha respaldado las reivindicaciones de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior (AMSE), que denuncia la "precariedad e inseguridad laboral" que sufre el colectivo de médicos de Sanidad Exterior, situación que, según señalan, se ha puesto de manifiesto durante la crisis del hantavirus.

Según explica CESM, el cuerpo de médicos de Sanidad Exterior se compone, junto al personal de enfermería, de funcionarios públicos que se encargan principalmente de la vigilancia sanitaria en fronteras y del servicio de vacunación para viajeros internacionales; "funciones con las que se encuentran plenamente comprometidos, y que son competencias exclusivas del Estado", añade.

De este modo, CESM y AMSE piden dotar de una plantilla adecuada (médicos, enfermeros y administrativos) a todos los centros de Sanidad Exterior. "Actualmente, la mayoría, en situación precaria con apenas únicamente 1 o 2 profesionales", denuncian.

Asimismo, reclaman disponer de los medios humanos y materiales necesarios para garantizar una asistencia real 24 horas, especialmente en los puertos y aeropuertos designados para la atención a alertas internacionales y de los que "se carece de forma crónica".

Al hilo, piden proporcionar los equipos de protección personal y la formación en prevención de riesgos necesaria para la atención a incidentes en fronteras. Así como establecer una mejora en las condiciones económicas en los puestos, que sirva para equiparar las condiciones al resto de médicos del SNS, y conseguir así atraer y retener personal cualificado y con experiencia.

Las organizaciones también reclaman reconocer la disponibilidad para actuar en cualquier momento a través del complemento 24 horas, al igual que tienen el personal veterinario de los Puestos de Control Fronterizos (PCF). Además, defienden su inclusión en el SNS y contar con un sistema de citación de viajeros eficiente.

Por último, piden depender directamente del Ministerio de Sanidad por la "disfuncionalidad" que ocasiona la doble dependencia compartida actualmente con el Ministerio de Política Territorial, lo que, en su opinión, "deja al colectivo en un limbo de tierra de nadie".