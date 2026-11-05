Cesida pide a los partidos compromisos electorales para proteger los derechos de las personas con VIH

Archivo - Imagen de archivo de una manifestación de Cesida. - CESIDA - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida) ha presentado a los partidos políticos de ámbito estatal, de cara a las próximas elecciones, un paquete de once medidas para que incorporen a sus programas electorales compromisos concretos con la protección de la salud y los derechos de las personas con VIH y la lucha contra la discriminación.

Así, las medidas abordan la prevención y la salud sexual, la atención al envejecimiento, la protección de los derechos laborales y el acceso a servicios sin discriminación, además del reconocimiento y la financiación estable de las entidades comunitarias. Desde la entidad recuerdan que estas once medidas deben complementarse, "de manera indispensable", con políticas migratorias centradas en las personas y en la defensa de sus derechos humanos.

Desde Cesida señalan que la respuesta de los partidos políticos ante estos comicios servirá para medir el compromiso real de la clase política con la igualdad de oportunidades, la justicia social y la defensa de la salud pública en España.

ONCE MEDIDAS PARA PERSONAS CON EL VIH Y DEL COLECTIVO LGTBI+

De este modo, la entidad exige actualizar de forma urgente el Baremo de Discapacidad para personas mayores y de largo recorrido con el VIH, así como regular el acceso a la jubilación anticipada por envejecimiento prematuro y garantizar la dotación presupuestaria y reglamentaria de la Ley 4/2023.

Además, demanda incluir el 'Chemsex' en la Estrategia Nacional sobre Adicciones y en los planes de salud mental con financiación estable. Así como eliminar las listas de espera en el acceso a la Profilaxis Preexposición (PrEP), descentralizando su dispensación a la Atención Primaria y a las entidades sociales.

Cesida también reclama el blindaje del pacto social y exige el desarrollo normativo de la Ley de Igualdad de Trato para proteger de forma expresa a las personas usuarias de droga.

Entre las peticiones también se encuentra la implantación de una asignatura propia, evaluable y específica de Educación para la Salud y Bienestar Integral en el currículo escolar que aborde de manera estructurada y científica la nutrición equilibrada y la actividad física, la salud sexual y reproductiva con enfoque inclusivo y preventivo frente al VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Igualmente, pide un marco legislativo que penalice de forma efectiva los discursos de odio y promueva campañas institucionales continuadas de inclusión. Además, considera urgente crear por vía MIR la especialidad médica de Enfermedades Infecciosas en España.

Por último, reclama impulsar la Ley de Organizaciones de Pacientes; garantizar los derechos laborales y la no discriminación asociada; mejorar la salud mental y unos cuidados paliativos dignos; y conseguir la sostenibilidad del tercer sector.