Cesida lanza una campaña contra el lenguaje estigmatizante y los discursos de odio hacia las personas con VIH

Imagen de la campaña. - CESIDA.

MADRID 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Estatal de VIH y sida (Cesida) ha lanzado 'El lenguaje como vehículo de estigma', una campaña de sensibilización creada y protagonizada por personas con VIH que busca combatir el lenguaje estigmatizante y los discursos de odio.

A través de varios vídeos difundidos en redes sociales, la iniciativa muestra cómo el lenguaje puede ser un vehículo de estigma, pero también una herramienta para desmontar prejuicios, generar comprensión y combatir la discriminación.

Según informa Cesida, la campaña responde a un contexto en el que persisten mensajes de odio, serofobia y desconocimiento de la evidencia científica sobre el VIH en redes sociales y medios de comunicación. Frente a los discursos que reproducen miedo, rechazo o culpabilización, las personas participantes construyen sus propios mensajes para poner en cuestión ideas preconcebidas y discriminatorias.

"En España ya no decimos 'A quien madruga, Dios le ayuda'; decimos 'Las analíticas, de ocho a diez'". Este ejemplo resume el recurso creativo de los vídeos, que recurren al humor y a la reformulación de expresiones cotidianas para acercar sus realidades a la ciudadanía y abrir una reflexión sobre el lenguaje que se utiliza.

Grabadas en diferentes espacios cotidianos, como centros de salud, las piezas incorporan también ejemplos reales de mensajes de odio y discriminatorios recogidos en redes sociales. Son comentarios dirigidos tanto a personas con VIH como a otras a las que se vincula con el virus a partir de prejuicios. Asimismo, los vídeos incluyen información basada en la evidencia científica y una invitación a realizarse la prueba del VIH.

Cesida destaca que la participación de las personas con VIH ha sido central desde el diseño de la campaña. Así, tras una primera sesión formativa con una profesional de la comunicación y una segunda sesión práctica, un grupo focal integrado por personas con VIH ha elaborado los contenidos con el apoyo de Cesida.

Durante este proceso, se ha analizado cómo el lenguaje contribuye a la reproducción del estigma y cómo influye en la percepción que una persona tiene de sí misma y de las demás. También se ha trabajado en cómo puede representar una herramienta a través de la que se pueden transformar realidades y combatir los contextos discriminatorios. Todo ello con el objetivo de concienciar sobre el hecho de que, a pesar de la persistencia del lenguaje estigmatizante hacia determinados colectivos, toda la población puede estar expuesta a las transmisiones del virus.

Esta metodología pretende contribuir al empoderamiento de las personas con VIH, reforzar su capacidad para construir sus propios mensajes e intervenir en la discusión pública. Las personas participantes son autoras y protagonistas de una iniciativa que reivindica su derecho a decidir cómo quieren ser representadas y a contribuir activamente a cambiar los discursos que afectan a sus vidas.

La campaña 'El lenguaje como vehículo de estigma', desarrollada a través del hilo conductor 'En España ya no decimos', forma parte del proyecto 'Acción Contra el Estigma Asociado al VIH', subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Gobierno de España, a través de la convocatoria de subvenciones para la realización de actividades de interés general consideradas de interés social.