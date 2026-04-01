Cera y aglomeraciones: Los peligros que disparan las lesiones en procesiones de Semana Santa

Archivo - Cietos de personas ven el paso de El Nazareno durante la procesión del Santo Encuentro, a 7 de abril de 2023, en Ferrol, A Coruña, Galicia (España). La Procesión del Santo Encuentro es uno de los momentos más destacados de la Semana Santa de Fe - Raúl Lomba - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta de Enfermería de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la enfermera Carmen Casal, ha indicado que las torceduras, los esguinces, las lipotimias "y alguna posible fractura" son las principales lesiones producidas durante las procesiones de Semana Santa que se tratan en los Servicios de Urgencias y Emergencias.

"La cera de las velas es peligrosísima porque crea una capa totalmente impermeable", por lo que "nos podemos resbalar", ha manifestado en declaraciones a Europa Press, al tiempo que ha señalado que las "aglomeraciones" y las calles adoquinadas también son causantes de todo este tipo de problemas. Todo ello puede provocar "resbalones" y "caídas", ha expuesto.

Además, Casal ha recordado que, en las personas mayores, la caída "puede ser mucho mayor, más grave, o tener consecuencias peores que en una persona joven". Para este grupo poblacional y para pacientes "que ya tengan alguna patología cardíaca previa o problema circulatorio", apuesta porque, "a ser posible", anden "un poco" y "que no se esté quieto".

"Las lipotimias y los síncopes por las bajadas de tensión, por el calor", también han sido destacadas por esta especialista, ya que las previsiones ofrecen una Semana Santa con temperaturas más altas de lo habitual. Ante ello, aboga por "hidratarse continuamente, o sea, tener siempre la típica botellita de agua fresca", así como por "buscar zonas con sombra, que no estén con una exposición muy directa al sol".

EL SOL Y LA ANSIEDAD, POSIBLES DESENCADENANTES DE PROBLEMAS

A su juicio, "estar al sol durante mucho tiempo puede provocar problemas de deshidratación, problemas de dificultad de retorno venoso en las piernas, en las extremidades inferiores". También está "la ansiedad que puede provocar ver el santo", lo que "puede provocar crisis" en este sentido y "desmayos", ha explicado.

Ante estas circunstancias, ha afirmado que "lo primero es evitar esa aglomeración, es decir, es el dar espacio a esa víctima, a esa persona que requiere de asistencia urgente". "Esa persona no puede estar con falta de aire y con ansiedad", ha subrayado, para añadir que, si está consciente, "puede elevarse las piernas para aumentar ese retorno venoso".

"Pero si todavía estuviera inconsciente, es decir, que no reaccione a estímulos externos, lo ideal es ponerla de lado, posición lateral de seguridad", ha proseguido Casal, tras lo que ha declarado que, de esa forma, se evita "que la lengua obstruya la vía aérea".

Junto a ello, ha puesto de relieve "el problema de las alergias", que también repercute en "un aumento de urgencias y emergencias" durante este periodo festivo. "Este año, además, estamos en auge porque ha llovido mucho en invierno", por lo que existen "picos importantes" de polinización "y esto puede producir, evidentemente, una sintomatología de alergias", ha argumentado.

AUMENTO DE DESPLAZAMIENTOS POR CARRETERA Y DE SINIESTROS

Otro foco de emergencias es el aumento del tráfico rodado y de desplazamientos previsto para estos días. "Ya se ha notado un aumento de siniestros", ha alertado, para agregar que muchos pueden producirse "por despiste" relacionado con un "frenazo" y no mantener "la distancia de seguridad correcta".

Para reflejar el incremento de la carga asistencial en Semana Santa, SEMES ha expuesto datos de la Junta de Andalucía, que muestra que, solo en esta región, los centros coordinadores del 061 gestionaron 24.364 llamadas entre el Viernes de Dolores y el Domingo de Ramos de 2025, generando 11.389 solicitudes de atención sanitaria durante ese periodo.

No obstante, Casal ha rechazado que la merma de efectivos profesionales sea tan acuciante "como en verano o como en Navidades". "En estos días, en Urgencias y Emergencias, estamos con la plantilla prácticamente al 100 por cien porque somos indispensables", ha subrayado.

Precisamente en esta línea, ha reclamado la especialidad de Enfermería de Urgencias y Emergencias. "No es una solicitud que nosotros, ahora, los enfermeros, queramos ser especialistas igual que los compañeros médicos, sino que consideramos que es un problema ya de salud pública", ha indicado.

"Si vamos a atender a cualquier tipo de paciente en el peor momento de su vida, queremos mejor formación y no la mejor formación dependiendo de cada comunidad autónoma o de que cada persona se ha buscado la vida, por así decirlo, para formarse", ha enfatizado. "Todo esto pasa por una especialidad reglada y homogénea en todo el territorio nacional", ha remarcado.