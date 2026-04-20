El Centro Español de Logística aporta propuestas a la ley del medicamento para mejorar la contratación pública

Archivo - Imagen de recurso de medicamentos. - AESEG - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El comité técnico especializado en logística sanitaria del Centro Español de Logística (CEL Salud) ha comunicado que el Ministerio de Sanidad ha incorporado al anteproyecto de ley del medicamento y productos sanitarios varias medidas propuestas por ellos orientadas a mejorar determinados procedimientos de contratación pública en el ámbito sanitario.

Entre las iniciativas incluidas en el texto, CEL Salud destaca la previsión de elaborar una guía de contratación pública sanitaria, que el Ministerio de Sanidad -de manera conjunta con el de Hacienda- impulsaría con el objetivo de ofrecer orientaciones prácticas para los centros gestores del sistema sanitario en la adquisición de medicamentos y productos sanitarios.

Según CEL Salud, desde el Ministerio de Sanidad señalan que esta guía buscará facilitar la aplicación de los procedimientos de contratación en un ámbito con particularidades técnicas y operativas muy específicas, aportando criterios que ayuden a los centros sanitarios en la gestión de estos procesos.

"El objetivo es seguir avanzando en herramientas que permitan mejorar la eficiencia y la agilidad de los procesos de contratación en el ámbito sanitario, teniendo en cuenta las características propias del sistema y de los productos que se adquieren", explican fuentes del Ministerio a CEL Salud.

En paralelo, el anteproyecto incorpora modificaciones orientadas a facilitar determinados procedimientos de adquisición de medicamentos, especialmente en los fármacos protegidos por derechos exclusivos y sin alternativas terapéuticas equivalentes.

Entre otras medidas, el texto introduce especialidades en la tramitación de estos contratos con el objetivo de agilizar determinados aspectos administrativos y mejorar la eficiencia en la gestión de los expedientes de contratación sanitaria.

Asimismo, el anteproyecto contempla una adaptación del artículo 29.4 de la Ley de Contratos del Sector Público para tener en cuenta la particularidad de determinados medicamentos basados en terapia génica, tratamientos que se administran normalmente una única vez, pero cuyos efectos terapéuticos pueden prolongarse durante largos periodos de tiempo. En estos casos, la propuesta plantea ampliar el plazo máximo de duración de los contratos hasta diez años, con el fin de adecuar el marco contractual a las características de este tipo de terapias innovadoras.

Para Meritxell Serra, directora de Logística y Contratación del Consorci Sanitari Integral y vicepresidenta CEL Salud, este avance refleja la importancia del trabajo que realiza el comité y del diálogo entre administraciones y profesionales logísticos. "La logística sanitaria y la contratación pública forman parte de la base operativa del sistema sanitario. Poder trasladar al Ministerio las necesidades reales de los hospitales y que algunas de esas propuestas se tengan en cuenta en el desarrollo normativo es un paso relevante para seguir mejorando la eficiencia del sistema sanitario", ha apuntado.

Las medidas incluidas en el texto se han desarrollado en el marco del diálogo técnico mantenido entre el Ministerio de Sanidad y profesionales vinculados a la gestión sanitaria y logística. En este contexto, CEL Salud trasladó al Ministerio una serie de propuestas orientadas a mejorar los procesos de adquisición en el Sistema Nacional de Salud. Tras su análisis, algunas de estas iniciativas se han incorporado al anteproyecto de ley del medicamento y productos sanitarios, que continuará ahora su tramitación parlamentaria.