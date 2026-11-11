CEAFA reclama a los partidos políticos compromiso electoral para mejorar la respuesta al Alzheimer

Archivo - Imagen de recurso Alzheimer. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / BULAT SILVIA - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Alzheimer y Otras Demencias (CEAFA) ha reclamado en una carta dirigida a una decena de partidos políticos su compromiso electoral para mejorar la respuesta al Alzheimer durante la próxima legislatura, a través de la financiación de los nuevos tratamientos, la equidad en el acceso al diagnóstico precoz y la creación de un registro estatal de demencias.

Las peticiones, remitidas a Partido Popular, Partido Socialista Obrero Español, Vox, Frente Amplio, Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu, Bloque Nacionalista Gallego y Podemos, se enmarcan en la próxima celebración de elecciones generales, que tendrán lugar el 29 de noviembre.

CEAFA ha recordado que el Alzheimer es la principal causa de demencia, con hasta el 70 por ciento de los casos, y que en España afecta a más de 1.200.000 personas. Si se suman los familiares cuidadores, son más de 5.000.000 las personas que viven su impacto. Además, España es uno de los países del mundo con mayor proporción de personas con demencia entre su población mayor de 60 años.

En este contexto, la confederación ha planteado tres prioridades que buscan responder a las necesidades de las personas con Alzheimer y sus familias. La primera es garantizar la financiación pública de los nuevos tratamientos ya autorizados, favoreciendo su acceso en condiciones de equidad para que las personas que puedan beneficiarse de ellos no queden al margen de los avances terapéuticos.

En segundo lugar, solicita que se garanticen circuitos claros y ágiles de diagnóstico precoz en todo el país, de modo que cualquier persona con síntomas pueda acceder a una valoración temprana con independencia de su lugar de residencia, con especial atención a las zonas rurales.

Por último, pide impulsar un registro estatal de Alzheimer y otras demencias que ofrezca datos fiables y homogéneos para conocer mejor la realidad de la enfermedad, planificar recursos, anticiparse a las necesidades de pacientes y familias y mejorar la atención.

RESPUESTAS DE JUNTS, VOX, ERC Y PNV

En la carta, CEAFA ha solicitado una reunión a cada formación y, según ha detallado, hasta el momento, Junts per Catalunya, Vox, ERC y PNV han mostrado su interés y algunas de estas formaciones han concertado encuentros con la confederación para conocer sus propuestas.

"Agradecemos la disposición de estos partidos a escucharnos y esperamos que el resto de formaciones se sumen al diálogo. Los programas se están definiendo ahora, y este es el momento de que el Alzheimer figure en ellos con medidas concretas", ha destacado el director de CEAFA, Jesús Rodrigo.

La confederación ha enfatizado que las próximas elecciones generales son una "oportunidad" para traducir en medidas concretas el compromiso con la salud pública y los derechos de los pacientes que los partidos han manifestado, de forma que se avance hacia una atención más equitativa y una mejor calidad de vida para quienes conviven con la enfermedad.