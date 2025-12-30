CEAFA pide a las administraciones abandonar "intereses economicistas" y financiar las nuevas terapias para el Alzheimer

Archivo - Alzheimer. - WILDPIXEL/ ISTOCK - Archivo

MADRID 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Española de Alzheimer (CEAFA) ha pedido a las Administraciones públicas que abandonen los "intereses economicistas" y financien en el Sistema Nacional de Salud (SNS) las nuevas terapias surgidas contra el Alzheimer, como lecanemab y donanemab.

"Os queremos pedir que este año 2026 nos traigáis empatía, sensibilidad cercanía y comprensión por parte de los administradores públicos para que, siendo conscientes de la nueva realidad en la que nos movemos, abandonen los intereses economicistas y aprueben la inclusión de esos dos nuevos tratamientos en la cartera de servicios el Sistema Nacional de salud, los financien y los pongan a disposición de todas las personas que los necesiten, bajo criterios de equidad", ha expresado CEAFA en una carta a los Reyes Magos.

Desde la organización se han mostrado "realmente ilusionados" tras la llegada de estas dos terapias eficaces tras "más de 20 años de sequía terapéutica", y han considerado que su financiación responde a una cuestión de "dignidad" y "derechos".

Tras ello, han recordado que los pacientes de demencias y sus cuidadores asumen el 80 por ciento de los costes anuales relacionados con la enfermedad, que se estiman en 35.000 euros.

"Pero todavía no nos hemos quejado. Ni siquiera ante la falta de recursos sociosanitarios específicos y de calidad. Parece que en nuestro ADN está el gen de la paciencia, haciendo doble el significado de la palabra paciente: paciente de enfermedad y paciente de paciencia", han lamentado.

Asimismo, CEAFA ha mostrado el trabajo realizado a lo largo del año a la hora de proponer mejoras sobre textos como la Ley de Autonomía personal y Atención a la Dependencia, la Estrategia de accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación, la ley ELA o el Plan Mayor Seguridad, unas actividades que han culminado con la Declaración de Ibiza, que viene a recoger su postura respecto a los nuevos tratamientos contra estas enfermedades.

La confederación también ha analizado la situación a la que se enfrentan las personas cuidadoras, identificando situaciones de soledad en el cuidado y aconsejando cómo afrontar el edadismo de las personas mayores que cuidan, entre otras.

"Siempre estamos intentando hacer propuestas de valor para que la sociedad tome conciencia no solo de las situaciones de vulnerabilidad sino también de las opciones que están en su mano para contribuir a superarlas", ha concluido CEAFA.