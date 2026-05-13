CCOO y UGT irán a huelga el 25 de mayo para exigir la reclasificación profesional del colectivo técnico sanitario

Archivo - Imagen de archivo de una concentración de UGT y CCOO. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT han convocado una concentración el próximo 21 de mayo frente al Ministerio de Hacienda y una huelga el 25 de mayo para reclamar al Gobierno el cumplimiento de la reclasificación profesional de los técnicos medios y superiores sanitarios en el Sistema Nacional de Salud.

"Además de estas movilizaciones, si realmente no conseguimos lo que realmente ya tiene que estar incluido, seguiremos tomando las medidas que sean necesarias", ha señalado este miércoles la secretaria Salud UGT SP federal, Begoña Ballell, durante una rueda de prensa.

Según han explicado los sindicatos, esta reclasificación profesional quedó recogida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en 2022, que contempla la aplicación de lo dispuesto en el artículo 76 del Texto Refundido del Estatuto Básico del Empleado Público (TREBEP).

En concreto, el acuerdo prevé la integración de los técnicos medios sanitarios en el subgrupo C1 y de los técnicos superiores sanitarios en el grupo B, en función de la titulación académica exigida para el desempeño de sus funciones.

"El propio acuerdo fijaba un plazo máximo para culminar la implantación de la nueva clasificación, que expiraba a finales de 2023", ha indicado el secretario general FSS-CCOO, Humberto Muñoz.

En este contexto, el representante sindical ha añadido que la reclasificación "ya ha sido pactada con los ministerios de Sanidad y de Transformación Digital y Función Pública", aunque ha asegurado que sigue pendiente "la transferencia económica correspondiente por parte del Ministerio de Hacienda".

Los sindicatos calculan que el coste de la medida rondaría los 460 millones de euros, una cifra que UGT y CCOO consideran "irrisoria" para un Gobierno que "ha manejado 32.000 millones de euros en estos últimos ejercicios solo en fondos europeos", ha reprochado Muñoz.

Asimismo, esta reclasificación beneficiaría a cerca de 100.000 profesionales en toda España, entre ellos técnicos de laboratorio, de anatomía patológica y de radiodiagnóstico, así como técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), entre otras categorías del ámbito sanitario.

PEDIRÁN UNA REUNIÓN CON EL MINISTRO DE HACIENDA

Además de las movilizaciones, los sindicatos tienen previsto solicitar una reunión con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España, para explicarle de primera mano el alcance del acuerdo y los aspectos que aún no se han resuelto.

"Solo queda pendiente una transferencia económica", han reiterado las organizaciones sindicales, que insisten en que la reclasificación ya cuenta con el visto bueno de los ministerios de Sanidad y de Función Pública.

Por último, Balell ha subrayado que la reclasificación profesional lleva pendiente cerca de dos décadas. "Basta ya de pasarse la pelota de un ministerio a otro. La situación es insostenible", ha concluido.