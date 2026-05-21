CCOO y UGT exigen frente al Ministerio de Hacienda la reclasificación profesional de los técnicos sanitarios del SNS

Imagen de la concentración. - CCOO

MADRID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

CCOO y UGT se han concentrado este jueves frente al Ministerio de Hacienda para exigir la "plena implantación" de la reclasificación profesional de los técnicos medios y superiores del Sistema Nacional de Salud (SNS), una medida que, según señalan, está recogida en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI.

Según los sindicatos, más de 2.000 personas han acudido a la concentración para pedir al ministro de Hacienda, Arcadi España, que proceda a la "inmediata transferencia de los fondos necesarios para llevar a cabo la reclasificación pendiente.

Las organizaciones sindicales denuncian que son ya casi tres años de un "incumplimiento flagrante" del Apartado IV del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que contempla la implantación de la reclasificación profesional de los colectivos de técnicos medios y superiores.

Ambos sindicatos consideran "más que justificado" elevar el nivel de movilización con "medidas contundentes" encaminadas únicamente hacer que el Gobierno de España "cumpla los compromisos que firma con los agentes sociales".

En este contexto, recuerdan que, tras la firma de Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, en octubre de 2022, el Gobierno disponía de plazo hasta finales del año 2023 para proceder a la plena implantación de la reclasificación profesional de los colectivos de técnicos medios y superiores, al considerar culminada la Disposición Transitoria 3ª del TREBEP y, por tanto, plenamente operativa la clasificación profesional del artículo 76 del TREBEP, que disponía el pase del grupo C2 al C1 de los técnicos medios y del grupo C1 al B de los técnicos superiores del SNS.

Sin embargo, indican que, aunque el procedimiento para llevar a cabo dicha reclasificación ha sido negociado con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Función Pública, la medida se encuentra "bloqueada" al estar aún pendiente la financiación, estimada en torno a 450 millones de euros por parte del Ministerio de Hacienda.

"Pese a las numerosas actuaciones y movilizaciones previamente efectuadas por CCOO y UGT para dar cumplimiento a este Acuerdo, el Ministerio de Hacienda no ha desbloqueado esta partida económica necesaria para llevar a cabo la reclasificación del personal técnico sanitario", denuncian.

Por el momento, los sindicatos han convocado una huelga del personal técnico medio y superior del SNS el próximo lunes 25 de mayo, aunque no descartan nuevas movilizaciones si no se cumple lo acordado de manera inmediata.