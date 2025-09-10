CCOO firma el preacuerdo del primer convenio colectivo del CNIC, un "hito" para sus más de 400 profesionales

Archivo - Un hombre con un chaleco de CCOO durante una concentración. - Matias Chiofalo - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha anunciado este miércoles la firma del preacuerdo del primer convenio colectivo del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC), un "hito" del que se beneficiarán los más de 400 profesionales que trabajan en este centro.

Uno de los principales objetivo del preacuerdo es dotar de un marco legal a las relaciones laborales de la plantilla, así como consolidar las normas internas que las rigen y adaptarlas al Convenio Único de la Administración General del Estado.

Este documento ha surgido tras un "prolongado proceso" de negociación entre la dirección del CNIC y los representes de los trabajadores, y ha sido aprobado tanto por la Comisión Delegada como por el Patronato de la Fundación CNIC.

Ahora, el texto será presentado ante el Ministerio de Hacienda para su validación por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos de la Administración Pública.