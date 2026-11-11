CCOO estima un seguimiento de la huelga de un 38% en la Sanidad pública y los sectores sociosanitarios - Jesús Hellín / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de (FSS) del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha indicado que el seguimiento de la huelga general entre el personal de la Sanidad pública y los sectores sociosanitarios se estima en un 38 por ciento.

"Una gran mayoría del personal de los centros sanitarios públicos, privados-concertados y Dependencia ha respaldado de forma mayoritaria" los paros convocados este miércoles, 11 de noviembre, algo que ha valorado "positivamente" y en pro de "mejores salarios, por la defensa de los servicios públicos, por el derecho a una vivienda digna y por el control de los precios ante una inflación que lastra el poder adquisitivo de la ciudadanía".

Para explicar la mayoría, ha manifestado que, según los datos de los que dispone, "se calcula que, a nivel estatal y contando con los servicios mínimos, más del 80 por ciento del personal de la Sanidad pública ha secundado la Huelga". A su juicio, los servicios mínimos son "abusivos" y "en sectores como la Dependencia y la Ayuda a Domicilio, ha alcanzado el 100 por cien de la plantilla".

Por ello, la FSS-CCOO ha insistido en su apreciación, ya que "no solo se ha cubierto la atención indispensable y urgente, también consultas externas, decretando dotaciones de personal que igualan o incluso superan los efectivos de un día festivo habitual o de una jornada ordinaria".

DATOS DESIGUALES POR TERRITORIOS

Además, ha manifestado que por territorios, el seguimiento "está siendo desigual hasta el momento", a lo que se suma el hecho de que "en algunas comunidades autónomas no se han facilitado datos completos del seguimiento por parte de la Administración". "Así, por ejemplo, mientras que en Andalucía ha secundado la huelga el 40 por ciento del personal del turno de mañana en la Sanidad Pública y el 50 por ciento de la Dependencia, el seguimiento en los sectores sanitarios y sociosanitarios de Madrid ha sido de más de un 70 por ciento", ha explicado.

"En la Sanidad Pública de Cataluña, se tasa en un 10 por ciento, mientras que en el sector concertado y privado, en torno a un 15 por ciento", con "cifras similares en el seguimiento producido en la región de Murcia", ha continuado, para añadir que "en el País Valenciá, el seguimiento de la huelga en la Sanidad Pública ha sido de un 70 por ciento, teniendo en cuenta que los servicios marcados son en algunas áreas superiores a la plantilla de un festivo".