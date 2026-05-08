CCOO denuncia la falta de personal en Sanidad Exterior para afrontar alertas sanitarias como el hantavirus

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Archivo - Imagen de archivo de controles de temperatura a pasajeros.
Archivo - Imagen de archivo de controles de temperatura a pasajeros. - Oscar J. Barroso / Europa Press - Archivo
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Actualizado: viernes, 8 mayo 2026 12:27
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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO ha denunciado que Sanidad Exterior afronta alertas sanitarias, como el brote de hantavirus, con plantillas insuficientes, vacantes sin cubrir y carencias materiales que "comprometen" la capacidad de respuesta.

Según CCOO, a ello se suma la propuesta de la Administración de excluir a la enfermería de las guardias destinadas a atender estas alertas, una medida que, a su juicio, carece de fundamento técnico y que "debilitaría aún más un servicio ya tensionado".

En este sentido, subraya que en Canarias, tanto Tenerife como Gran Canaria, cuentan únicamente con cuatro personas para enfermería y tres médicas por centro. En el conjunto del Estado advierte de que solo hay 80 en enfermería y 51 médicos en activo, mientras que existe un 20 por ciento de vacantes de enfermería y un 30 por ciento en el colectivo médico. "Esta falta de personal limita la capacidad operativa de los equipos y aumenta la presión sobre las y los profesionales que sostienen el servicio", añade.

CCOO señala que a las carencias humanas se suman deficiencias materiales persistentes. "En numerosos centros los Equipos de Protección Individual no se revisan adecuadamente o presentan faltas de elementos esenciales como gafas, capuz, calzado adecuado o guantes largos, lo que compromete la seguridad de los profesionales y la eficacia de la respuesta ante situaciones de riesgo", apunta.

El sindicato incide en que Sanidad Exterior es un "pilar fundamental" en la vigilancia y control de amenazas sanitarias internacionales. Y considera que, para garantizar una respuesta eficaz, es imprescindible mantener equipos mixtos de personal médico y de enfermería en todas las guardias, cubrir las vacantes existentes y asegurar que los centros cuenten con los recursos materiales necesarios.

"La salud pública exige decisiones basadas en evidencia y no en recortes que debilitan un servicio esencial para la protección de la ciudadanía", finaliza.

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