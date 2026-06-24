Archivo - CCOO denuncia "el cierre de al menos 10.000 camas hospitalarias este verano" en el SNS - GORODENKOFF/ISTOCK - Archivo

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios (FSS) del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha denunciado "el cierre de al menos 10.000 camas hospitalarias este verano" en el Sistema Nacional de Salud (SNS), aspecto que, junto a "la falta de sustituciones", ha asegurado que va a agravar las listas de espera y aumentar "la presión sobre profesionales y servicios sanitarios".

Según ha indicado en este sentido, "numerosas Administraciones sanitarias vuelven a afrontar el periodo estival recurriendo al cierre de camas hospitalarias, la reducción de actividad asistencial y una insuficiente contratación de profesionales para cubrir las merecidas vacaciones de las plantillas". Esta es "una práctica que se repite año tras año", lamenta.

Esta decisión "resulta injustificable, puesto que, mientras miles de personas continúan esperando una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica o una consulta especializada, los servicios de salud autonómicos vuelven a reducir recursos precisamente en un momento en el que el sistema sanitario público debería aprovechar toda su capacidad para disminuir la demora acumulada", ha asegurado.

Al respecto, ha expuesto que "los últimos datos disponibles reflejan que durante el pasado verano de 2025 permanecieron cerradas más de 10.000 camas hospitalarias en el conjunto del SNS" y, "lejos de corregirse esta situación, los primeros planes conocidos para 2026 vuelven a apuntar en la misma dirección". "Por ejemplo, la Comunidad de Madrid concentra más de 2.600 camas cerradas, Castilla y León prevé el cierre de casi 700 camas, Galicia cerca de 600 y Cantabria roza el medio centenar", ha enumerado.

Esta organización sindical ha aseverado que esta situación se está produciendo en un contexto de "falta de transparencia" en el que "muchas Administraciones están gestionando sus planes de verano", lo que "dificulta conocer el alcance real de los recortes, ya que en numerosos territorios la información facilitada es parcial, sesgada, tardía o incluso inexistente".

Además, "estos cierres resultan especialmente preocupantes porque España no parte precisamente de una situación de exceso de recursos hospitalarios", ha proseguido. "Según los datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro país dispone de alrededor de 2,9 camas hospitalarias por cada 1.000 habitantes, una cifra sensiblemente inferior a la media de la Unión Europea (UE) y alejada de la existente en países de nuestro entorno", ha explicado.

A su juicio, la referida información se traduce en que "la Sanidad Pública española funciona habitualmente con una capacidad hospitalaria inferior a la de buena parte de Europa". No obstante, y "pese a ello, cada verano se reducen todavía más los recursos disponibles para atender a la población", ha puesto de manifiesto.

NO SE PLANIFICAN ADECUADAMENTE LAS SUSTITUCIONES DE PROFESIONALES

"Desde CCOO, tenemos claro que el problema es que las comunidades autónomas siguen sin planificar adecuadamente las sustituciones de profesionales que disfrutan, justamente, de un derecho básico y necesario como son las vacaciones", algo que es "perfectamente previsible", así como "las necesidades de contratación", ha continuado. Por contra, y "una vez más, la falta de personal suficiente se traduce en reducción de camas, concentración de pacientes, sobrecarga de trabajo y una menor capacidad de respuesta de los hospitales y centros de salud", ha afirmado.

De cualquier forma, ha manifestado que la situación expuesta "no afecta únicamente al ámbito hospitalario". "En numerosos territorios, los planes de verano también contemplan la reorganización de agendas, el cierre de consultas, cambios de turno o dificultades para garantizar la sustitución de profesionales en Atención Primaria", ha asegurado, para señalar que la consecuencia de ello es que "aumentan las demoras para obtener cita y se incrementa la presión asistencial sobre los equipos, resintiendo la capacidad de resolución de un nivel asistencial que constituye el eje vertebrador del SNS".

También, ha señalado que es necesario "abordar de manera urgente la planificación de los recursos humanos", y es que "las dificultades para cubrir determinadas categorías profesionales, el envejecimiento de las plantillas y la necesidad de mejorar las condiciones laborales para atraer y fidelizar profesionales son desafíos que requieren respuestas estructurales y no medidas coyunturales de reducción de recursos durante los meses de verano".

Con todo, este sindicato ha afirmado que esta coyuntura "dificulta los ingresos hospitalarios, incrementa la presión sobre los Servicios de Urgencias, retrasa la actividad quirúrgica y diagnóstica e incrementa las listas de espera". Por su parte, los profesionales "deben asumir mayores cargas de trabajo en un contexto ya marcado por el déficit de personal", ha incidido.

Por último, y tras apuntar que es "especialmente preocupante" que estas medidas se adopten "cuando las listas de espera continúan situándose entre las principales preocupaciones de la población en materia sanitaria", CCOO ha pedido que los Gobiernos regionales "mantengan operativas todas las camas y recursos asistenciales que no deban cerrarse por razones estrictamente estructurales o de seguridad, que garanticen la cobertura de las vacaciones mediante contrataciones suficientes y que refuercen las plantillas allí donde las necesidades asistenciales así lo requieran".