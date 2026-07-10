Las CCAA del PP afean a Mónica García que no ponga fin a la huelga médica: "Está feliz con el conflicto"

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, ofrece declaraciones a la prensa antes de la reunión del pleno del CISNS, a 10 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en representación de las comunidades gobernadas por el Partido Popular, ha afeado este viernes a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "no quiere asumir" la negociación de la huelga de médicos contra el Estatuto Marco, un conflicto con el que ha asegurado que la ministra "está feliz".

"Evidentemente está clarísimo que la ministra está feliz con el conflicto, está a gusto con el conflicto, dejando a los pacientes de las comunidades autónomas absolutamente desamparados. Y, desde luego, no es de recibo que estos pacientes que sufren todos los días durante la huelga los retrasos y la falta de realización de las pruebas tengan que soportar actitudes como esta", ha aseverado en declaraciones a los medios tras el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS).

Vázquez se ha referido a la reunión entre Sanidad y comunidades autónomas como "un sostenella y no enmendalla por parte de la ministra", a la que ha criticado por decir que tiene "un plan enormemente ambicioso de mejora de las condiciones laborales" de los profesionales sanitarios cuando, en realidad, tiene un Anteproyecto de Ley de Estatuto Marco "con más de 14.000 enmiendas".

En alusión a las palabras de la ministra, que asegura que las competencias para materializar las mejoras que reivindican los sanitarios son "exclusivas" de las CCAA, el consejero se ha preguntado en qué comunidades, de las que han llegado a acuerdos con los sindicatos médicos, se ha conseguido parar la huelga.

En este punto, ha aseverado que "la huelga no se para por ese tipo de reivindicaciones", sino que su fin pasa por "negociar un nuevo Estatuto Marco". Ya que la ministra "no está dispuesta a hacerlo", Vázquez ha lamentado que, en los próximos meses, se prevé "más huelga, más conflicto y peor resultado" para la población.

FINANCIACIÓN A LAS CCAA

Por otra parte, Alejandro Vázquez ha pedido a la ministra de Sanidad explicaciones acerca de "dónde están los 300.000 millones de euros y cómo se han repartido esos 300.000 millones de euros que dice que el Gobierno ha repartido a las comunidades autónomas".

"Por supuesto, estamos expectantes de que nos explique ese reparto y que deje ya de hacer demagogias y que deje ya de lanzar cortinas de humo para tapar otros asuntos de ella y del Gobierno de España", ha zanjado en referencia a los reproches de García a las comunidades por no invertir el dinero con el que el Gobierno ha dotado a las CCAA en mejorar las condiciones de los profesionales sanitarios.