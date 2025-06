Las CCAA coinciden con Sanidad en que algunas demandas sobre el Estatuto Marco "no son legítimas"

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que las comunidades autónomas han mostrado durante el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) su acuerdo con el Ministerio en que algunas de las demandas realizadas por los sindicatos con respecto al Estatuto Marco "no son legítimas".

García ha explicado este miércoles en la rueda de prensa posterior al CISNS que "todas las movilizaciones son legítimas, pero algunas demandas no lo son" y ha apuntado como ejemplos a impedir que las enfermeras actualicen sus competencias en base a su formación o a incluir en las reivindicaciones cuestiones que no son competencia de Sanidad, como los asuntos relativos a la jubilación.

La ministra ha destacado que, en la reunión que ha mantenido con las comunidades autónomas, les ha trasladado que las negociaciones de este texto van "bien". De hecho, este mismo miércoles el Ámbito de Negociación del Estatuto ha tenido una reunión y aún quedan otras cuatro pendientes hasta el 15 de julio, fecha que el Ministerio y los sindicatos se marcaron como plazo.

Además, García ha desmentido que las comunidades autónomas no estén informadas sobre el contenido del Estatuto Marco, como ha asegurado el consejero de Sanidad de Castilla y León, Alejandro Vázquez, en declaraciones a la entrada del CISNS. Según la ministra, se han reunido con las CCAA para abordar este asunto y también les facilitaron el primer borrador del texto.

"Lo que no están participando es de las mesas de negociación. Aún así, yo hoy les he hecho un resumen pormenorizado de todos y cada uno de los elementos que estamos negociando (...) Y hay muchas cosas, de hecho, que han manifestado que están de acuerdo con el ministerio, en reivindicaciones que no son posibles", ha añadido.

Con todo, la ministra de Sanidad ha reconocido que hay "mucho malestar acumulado" en la profesión sanitaria como resultado de un Estatuto Marco que lleva sin actualizarse desde 2003 y ha asegurado que el nuevo texto incorpora "muchísimas mejoras", por lo que ha dicho que no lo va a meter "en un cajón", a pesar de las peticiones de algunos sectores.

EL PLAN DE VERANO "NO SE HA ABORDADO"

Preguntada acerca de si los consejeros han planteado durante el pleno el asunto de la falta de camas y profesionales en el periodo estival, García ha indicado que "no han dicho nada", ni durante el pleno ni en anteriores CISNS ni en los diferentes consejos que preceden al mismo.

El consejero 'popular' Alejandro Vázquez criticaba a la entrada de Sanidad que este CISNS no fuera a abordar este tema teniendo en cuenta la cercanía del verano. "La ministra, una vez más, sigue sin hacer frente a sus responsabilidades", aseveraba.

"El tema de las camas de verano y de la gestión de los planes de verano no solo no ha salido, sino que es que damos por hecho que es una competencia que tienen que tener las comunidades autónomas", ha precisado García en su intervención.

Al hilo, ha comentado que el año pasado sí fue uno de los temas "intensos" por el hecho de que los médicos internos residentes (MIR) acababan después del verano su formación, y no antes como sucede habitualmente, como consecuencia de la pandemia. Aun así, ha apuntado que "no hubo problemas" más allá ed los que hay todos los veranos por la migración de la propia población. "Este año entendemos que no hay ningún problema", ha sentenciado.

Por otra parte, sobre la convocatoria de plazas de formación sanitaria especializada (FSE), cubierta este año por primera vez desde 2021, y las posibles renuncias de plazas que se produzcan, Mónica García ha señalado que Sanidad trabaja para ofrecer a quienes se presentaron a las pruebas "todas las garantías" para que tengan las mismas condiciones de acceder a las mismas plazas. "A este respecto, veremos a ver si este año tenemos renuncias o no", ha apuntado.

Asimismo, ha referido que luego se tienen que dar las condiciones laborales en cada comunidad autónoma para que los profesionales vean satistecha su vocación. "Yo vuelvo a decir, si tú has estudiado seis años y te has estudiado el MIR y luego llegas a una consulta y tienes sesenta pacientes, no puedes ver domicilios, no puedes seguir el diagnóstico, no puedes ser resolutivo y no puedes ejercer realmente la medicina tal y como la has estudiado, pues, efectivamente, eso es una centrifugadora de talento", ha apostillado.

Por último, preguntada acerca de sus expectativas con la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados vota este jueves, ha resaltado que espera que se apruebe, ya que es una "deuda" que existe con la salud pública desde el año 2011.