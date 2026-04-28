Archivo - Un catedrático de la UNED obtiene el 'Premio a la Investigación Básica' de la Asociación Estadounidense de Psicología - UNED - Archivo

MADRID, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Psicología del Aprendizaje de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Pellón, ha sido galardonado con el 'Premio a la Investigación Básica' de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por sus siglas en inglés), en reconocimiento a su trayectoria profesional pionera en el estudio de la conducta inducida por programa.

Este galardón supone "un reconocimiento a muchos años de trayectoria académica bastante consistente", ha explicado este profesional sanitario, quien ha añadido que el mismo tiene un carácter colectivo. "Siento que, de alguna manera, este premio no es a mi persona, sino al grupo de excelentes compañeros y estudiantes", así como "a mis mentores", ha puesto de manifiesto.

Según ha indicado la UNED, Pellón se ha convertido de esta forma en el primer investigador español en obtener este reconocimiento, además de ser el segundo no estadounidense desde su creación, en 1999. El jurado ha valorado especialmente su contribución al estudio de la conducta inducida por programa, una línea de investigación clave para comprender los mecanismos básicos del comportamiento, ha afirmado.

Esta conductas "ocurren cuando se administran reforzadores de forma intermitente (...) y establecen el origen de la conducta que puede ser modificada, luego, por las experiencias", ha continuado el representante de este centro académico, para agregar que "la intermitencia en la disponibilidad de los reforzadores promociona que la conducta se produzca a tasas más altas de las óptimas".

CONDUCTAS EXCESIVAS O DESADAPTATIVAS

Este trabajo ha permitido avanzar en la explicación teórica de estos procesos y en la identificación de las variables que influyen en la aparición de conductas excesivas o desadaptativas. A juicio de este experto, este proceso puede estar en la base de problemas como la hiperactividad, la falta de control de impulsos, las adicciones y los trastornos de la conducta alimentaria.

Además, aunque la investigación de Pellón se desarrolla a partir de modelos animales, el objetivo es aislar variables clave que permitan comprender mejor el comportamiento humano. En este sentido, aporta herramientas para diseñar condiciones que eviten que determinados patrones de conducta se tornen disfuncionales.

"Todo esto es posible gracias al apoyo de la institución para facilitar estancias de investigación, recibir visitantes internacionales, apoyar a nuestros estudiantes y gestionar los proyectos de investigación", ha señalado, en referencia a la UNED, este investigador, que va a intervenir como ponente invitado en el Congreso Anual de la APA, que se va a celebrar en Washington durante el mes de agosto.