BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Govern de Cataluña, Sílvia Paneque, ha asegurado este martes que el programa de cribados de cáncer de mama funciona "correctamente" en Catalunya.

"El cribado de cáncer de mama en Catalunya funciona correctamente, está bien valorado por las usuarias y el resultado en el ámbito de la salud es correcto. Es el primer mensaje que queremos dar ante el ruido que, de manera interesada, algunos grupos han querido lanzar", ha manifestado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu refiriéndose al PP.

También ha explicado que, en caso de que haya cambios en la aplicación de los cribados, que actualmente se hacen a mujeres entre los 50 y los 69 años cada dos años, se aplicarán "y no habrá ningún tipo de limitación presupuestaria para asumirlo en Catalunya".

Así, ha aprovechado para recordar que, en la última interterritorial de sanidad, no pudieron abordar estas cuestiones "porque los representantes de las comunidades del PP se levantaron de la mesa y no permitieron que hubiera el quorum suficiente para aprobarlo".

"Antes de hacer una crítica, uno tiene que considerar las responsabilidades que tiene dentro de los organismos. Y antes de levantarse de la silla debe tener en cuenta las consecuencias que ello puede implicar", ha zanjado.