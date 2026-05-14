El exdiputado de Junts en el Parlament Pep Llop acompañado por miembros de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España - EUROPA PRESS

BARCELONA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Víctimas de talidomida han reclamado este jueves a los partidos que apoyen la proposición de ley de Junts en el Parlament de Cataluña, con artículo único, para que las indemnizaciones que recibieron los afectados a partir de 2023 no paguen IRPF por estas ayudas en Cataluña, con una deducción del 100%.

En rueda de prensa en la Cámara catalana, el exdiputado de Junts en el Parlament Pep Llop, que está a la espera de saber si es uno de los afectados por talidomida, ha comparecido acompañado por miembros de la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España.

Ha explicado que las víctimas de este medicamento no pueden eximir las ayudas de la tributación completa del IRPF en Catalunya porque "no hay concierto económico, cosa que sí tienen en el País Vasco", pero sí quieren que pueda hacerse por la parte que corresponde gestionar a la Generalitat.

Tras concretar que la proposición de ley de Junts ha sido aceptada por la Mesa, Llop ha expuesto que la Junta de Portavoces tendrá la responsabilidad de decidir si se acepta que vaya por lectura única y poder debatirla así "en el primero pleno que sea posible".

Por ello, iniciarán contacto con todos los grupos para intentar agilizar la tramitación de la iniciativa "para que pueda revertirse esta situación de injusticia" y, en consecuencia, confía en que el resto de formaciones del arco parlamentario la apoyen.

"Hay motivos suficientes para buscar la unidad de todos", ha defendido, tras asegurar que en ningún país de Europa, tampoco en Australia, se tributa por ayudas que reciben afectados por daños causados por responsabilidad del Estado, entre otros aspectos.

También ha expuesto que cuando trasladaron esta demanda a la Síndica de Greuges de Catalunya, Esther Giménez-Salinas, admitió que había "una injusticia y una falta de equidad absoluta de forma comparativa con otros países y otras situaciones que se producen en el conjunto del Estado" porque afectados por Sida y otras enfermedades no deben tributar a nivel de IRPF.

PERDÓN

Además, Llop ha lamentado que el Estado no haya pedido perdón a las víctimas a diferencia de lo que han hecho en otros países: "No hay dinero que pueda compensar lo que nuestras familias hemos pasado, pasamos y pasaremos".

El exdiputado de Junts considera que tienen derecho a que el Estado reconozca y pida perdón por no haber actuado como debería, impidiendo la comercialización en su momento del medicamento.

También ha argumentado que la Generalitat y el Parlament deberían pedir perdón y exigir responsabilidades "porque Catalunya es nación, y toda nación debe ocuparse de sus ciudadanos".

"La Generalitat, como heredera de todo lo que el Estado hizo y como nación, estaría muy bien que hiciera este acto de desagravio. Que desde la presidencia de la Generalitat y la presidencia del Parlament se nos pudiera ofrecer", ha subrayado.