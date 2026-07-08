Castilla-La Mancha critica a Sanidad porque las CCAA se enteren por la prensa de los acuerdos sobre los MIR

1102649.1.260.149.20260708120440 El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, participa en un desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press, a 8 de julio de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, ha criticado que las comunidades autónomas se hayan enterado a través de la prensa de los acuerdos del Ministerio de Sanidad sobre los residentes y ha asegurado que "no es normal".

En este sentido, ha señalado que la Comisión Delegada de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud (SNS) -de la que forman parte todas las comunidades autónomas-, así como los consejeros, conocieron por la prensa los acuerdos del Ministerio de Sanidad sobre los MIR (Médicos Internos Residentes), EIR (Enfermeros Internos Residentes) y PIR (Psicólogos Internos Residentes). "Esto es así, ahora que vengan a desmentirme, esta es la verdad", ha añadido.

Tras ello, ha lamentado que "no es normal" que la Comisión Delegada de Recursos Humanos, que es la comisión técnica en la que se deben abordar cuestiones como las guardias, no participe en este tipo de decisiones. "Tenemos el dinero que tenemos y tenemos que gestionarlo. Si lo invertimos en mejorar las guardias de los residentes, no lo podemos invertir en mejorar las guardias de quienes no lo son", ha afirmado.

En este punto, ha indicado que "seguramente, si se habla", se podrá invertir en todas las áreas de una manera "más adecuada". "Esto que yo digo que es simple, cuando se llega a la mesa y se pone un programa encima de la mesa y se habla de lo que vamos a hacer, mi experiencia es buena", ha apuntado.